¡Hasta siempre, compa!

Aunque después de terminar el bachillerato, porque todos teníamos que elegir un camino, la mayoría salimos de Zamora para seguir estudiando (muchos tardamos en volver y otros nunca lo hicieron), cuando se cumplían cincuenta años desde que allá por 1966 dejáramos el "Insti", fuimos más de cincuenta los bachilleres de antaño que, gracias al empeño de algunos, nos volvimos a reunir donde nació nuestra amistad, en el Instituto Claudio Moyano. Gran día aquel 16 de abril de 2016, en que muchos de los que pasamos juntos la etapa estudiantil más bonita de cuantas por entonces se cursaban, tuvimos que presentarnos a los que llevábamos cincuenta años sin ver, porque el tiempo generalmente no perdona.

Desde aquel día, los que ya estábamos por aquí, y algunos de los que seguían fuera de Zamora, o sea, los más de lo más, nos comprometimos a reunirnos, al menos una vez al año, para comer, seguir celebrando nuestra amistad y, llegado el caso, para pasar lista…

La última vez que comimos juntos, hace apenas tres meses, querido Coqué, a pesar de que ya estabas muy malito, hiciste un esfuerzo y te acercaste a comer con tus compas, como no dejaste de hacer ni una sola vez desde que asumimos el compromiso de seguir viéndonos.

Ayer, cuando el sol se estaba ocultando, recibí un mensaje de un amigo común que decía: "Coqué ya no volverá a comer con nosotros"…

Hoy, después de transmitir la ingrata noticia de tu partida a los compas del grupo, en nombre de todos, he ido a encargar unas flores para ti, y al preguntarme el florista ¿a quién se las tenemos que llevar? le he contestado: son para Coqué, un compañero de estudios del Claudio al que todos los que tuvimos la suerte de conocer, queríamos de verdad. Con cierta sorpresa me volvió a preguntar ¿cómo me ha dicho que se llamaba su compañero? Se llamaba Luis José, pero en la tarjeta quisiera poner Coqué, que es como siempre le hemos llamado los amigos.

En nombre de todos tus compas del "Insti": ¡Hasta siempre Coqué!

Nos veremos…

