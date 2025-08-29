El agua, el fuego y la Laguna de los Peces

Enclavado en un bello paraje natural, a 1707 m. de altitud, casi setecientos más arriba que el mayor lago de procedencia glacial que existe en España, cual es el Lago de Sanabria, se encuentra la Laguna de los Peces. Cuenta con diez hectáreas de superficie y tiene seis metros de profundidad.

La Laguna de los Peces tiene a sus pies a ese inmenso Lago de Sanabria de 3,5 Km2 de superficie que alberga en su fondo de trasparentes y frías aguas los restos de un pueblo, "Villaverde de Lucerna", cuya existencia se encuentra enraizada en la leyenda. También acoge los cuerpos de ciento dieciséis, de los ciento cuarenta y cuatro vecinos de otro pueblo, el de Ribadelago (este real) que perecieron ahogados el año 1959 por acción de una catástrofe en forma de avalancha de agua, que los arrastró desde sus casas hasta el Lago en una cruda noche de invierno. El origen estuvo en una presa defectuosamente construida que se derrumbó al poco de ser inaugurada.

De la próspera villa de Villaverde de Lucerna se empezó a oír hablar allá por el siglo XII, al parecer a través de voces provenientes del monasterio cisterciense de San Martín de Castañeda. Por los lugareños se llegó a saber que la villa fue engullida por unas aguas que brotaron con fiereza de la tierra, cuando un peregrino, al que sus habitantes no habían querido socorrer, clavó su cayada en el suelo. Aquel misterioso personaje, hizo que surgiera un potente gargallón como castigo a la falta de hospitalidad que aquella comunidad había tenido con él: "Aquí clavo mi bastón / aquí salga un gargallón" debió de decir aquel personaje quien, según la leyenda, no era otro que el mismísimo Jesucristo. De manera que el pueblo de Villaverde de Lucerna fue anegado con unas aguas que dieron pie a la formación del actual Lago (Cosa que podría haber sido cierta, si no fuera porque su procedencia es glaciar, y tiene la friolera de cien mil años)

Así que, entre la leyenda y la realidad, podría dar la impresión de que el entorno del Lago estuviera sometido a hechos misteriosos. En un caso infringidos por castigo divino y en el otro por el de una desaprensiva empresa que no hizo las cosas como era su obligación. O sea, por Jesucristo en el caso de Villaverde de Lucerna y por la Hidroeléctrica de Moncabril en el otro.

Yo mismo, tuve una época en la que me parecía que la culpa de tales desgracias provenían del Tera, ese rio truchero que entra en el Lago por un lado y sale por el lado opuesto, ya que "tera" en griego tiene el significado de "monstruo", y los monstruos ya se sabe de lo que pueden ser capaces.

Se dice que las gentes de buena voluntad, el día de San Juan, pueden oír tañer las dos campanas que, al parecer, tenía la iglesia de Villaverde de Lucerna, y que, según la leyenda, deberían encontrarse en el fondo del Lago, a cincuenta metros de profundidad. El hecho de que nadie haya dado fe de ello, hace pensar que no debe haber gente de buena voluntad. Gente que se haya acercado a su orilla y agudizando el oído haya podido obtener alguna respuesta: "Campanario sumergido / de Valverde de Lucerna / toque de agonía eterna / bajo el agua del olvido" llegó a decir Unamuno.

Sea como sea, lo cierto es que al Lago y a su entorno le van lloviendo calamidades. En el pasado lo fue el agua, y ahora las voraces llamas de un pavoroso incendio. Cuando escribo estas líneas aún no se sabe cómo terminará ese horrible castigo que está acabando con la gran belleza con que la naturaleza había premiado a esa zona. Es ahora el fuego quien ha sustituido al agua en forma de desastre, y no se sabe quiénes han sido los principales responsables. Lo que sí es de dominio público, es que el entorno del Lago ha llegado a completar la teoría de los elementos que decía Aristóteles, puesto que, a la tierra, el aire y el agua se le ha añadido ahora el fuego.

El entorno del Lago parece mágico, a veces embrujado, porque no en vano se encuentra enclavado a las puertas de Galicia, donde las bruxas siempre han hecho de las suyas, en contraposición a los prodigios de meigas y sabias. Uno de esos lugares de especial encanto que te transporta a la ataraxia es la Laguna de los Peces, ya que desde allí puede disfrutarse de un idílico panorama, cuajado de brezos y robles, que hace que te sientas por encima del bien y del mal, como si estuvieras en un paraje encantado, especialmente en invierno cuando sus aguas están heladas y se ven rodeadas de nieve. Pero, desgraciadamente, el fuego, esa fuerza de la naturaleza, está faltándole al respeto. Agua y fuego. Ambos son fluidos. El agua cobra mayor fuerza cuesta abajo y el fuego lo hace cuesta arriba ¿Cuál de los dos será el más fuerte? cabe preguntarse.

En mi adolescencia tuve la suerte de pasar allí una noche de Reyes, en una tienda de campaña, con un más que deficiente avituallamiento que me habían prestado, con la idea de aprender algo de cómo era eso de deslizarse por la nieve. Fue mi primera vez en la Laguna de los Peces, y puedo asegurar que no llegué a observar ningún fenómeno extraordinario, como supongo que ocurrirá igual en esas otras cuarenta lagunas repartidas por la zona. Lo que sí sentí en mis carnes, trémulas entonces, fue un frio atroz que no me dejó conciliar el sueño. Hoy siento escalofríos al pensar como habrá quedado aquel maravilloso paraje tras el incendio. Porque lo verde ahora se habrá tornado negro. Habrá que esperar al invierno para atreverse a acercarse a la laguna de nuevo. En esa estación del año en la que la nieve cubrirá con su blanco manto esa mugre de ceniza.

Suscríbete para seguir leyendo