Al toro por los cuernos

Los pueblos de España, especialmente en comunidades como la nuestra, Castilla y León, y en provincias como Zamora, estamos viviendo durante el verano su momento más esperado: las fiestas patronales. Y en el corazón de esas fiestas encontramos los festejos taurinos populares -encierros, vaquillas, novilladas, concursos de cortes- que atraen a miles de personas y que se han convertido en un pilar de resistencia frente al grave problema de la despoblación rural.

Esto significa que no solo hablamos de ocio o tradición, sino de un bien cultural protegido jurídicamente, que forma parte de nuestra identidad y cuya desaparición sería un empobrecimiento cultural y social. Se trata de una tradición viva que genera un impacto sociocultural y económico palpable: dinamiza los pueblos, genera movimiento y refuerza la identidad local.

La tauromaquia no es solo un espectáculo: es parte del alma de nuestros pueblos, un patrimonio cultural reconocido por la Ley 18/2013 y protegido por el artículo 46 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a conservar y promover nuestras tradiciones.

Sin embargo, el Gobierno actual, con el ministro de Cultura al frente, ha decidido dar la espantada. En lugar de cumplir la ley, ha preferido ponerse de perfil en la plaza, eliminando reconocimientos y apoyos que por derecho corresponden a esta tradición. No estamos ante una política seria, sino ante pegapases ideológicos que buscan dar la puntilla a una de nuestras manifestaciones culturales más profundas.

Según datos del Ministerio de Cultura, la tauromaquia genera más de 40.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos en España, muchos de ellos vinculados a zonas rurales. En Castilla y León, se celebran más de 2.000 festejos taurinos populares al año, lo que convierte a esta comunidad en una de las principales defensoras de esta tradición y en nuestra provincia solamente en el largo puente del 15 de agosto se celebraron más de 70 festejos populares.

Una vez más, este gobierno nos demuestra su sectarismo y desinterés por nuestras tradiciones, por nuestros pueblos. Desde Zamora, le invitamos a conocer los festejos de La Bóveda, Fuentelapeña, Fuentesaúco, Venialbo, Morales de Toro, Toro o El Piñero, entre otros, donde era imposible hacer una estimación del gentío asistente en el encierro de campo llegados desde todos los lugares de la provincia. Por tanto, la tauromaquia no es un gasto, sino una inversión en dinamización rural.

El problema es que, una vez más, nos intentan imponer su ideología contra la voluntad del pueblo. Quieren convertir en tabú lo que es tradición, identidad y unión de nuestros pueblos. Quieren borrar siglos de cultura viva porque no encaja en su agenda ideológica.

Señor Sánchez, le recordamos que, en democracia, incluso cuando hay discrepancias culturales o éticas, las leyes deben cumplirse, respetarse y, si se desea modificarlas, háganlo por los cauces legislativos adecuados y no por imposición unilateral de un ministro declarado antitaurino.

Los toros no tienen color político. Son de la calle, del campo, de la plaza, de las fiestas patronales que llenan nuestros pueblos. Cada encierro, cada desenjaule, cada novillada es un grito contra la despoblación, es vida que regresa a nuestros municipios, es economía para nuestros bares y comercios, es orgullo de nuestras raíces.

Frente a ese intento de censura cultural, aquí está el Partido Popular, dispuesto a coger el toro por los cuernos. Porque la tauromaquia no se entiende en los despachos ministeriales: se vive en nuestras plazas, en nuestros encierros, en nuestras calles llenas de gente cada verano.

Nosotros sí sabemos plantar cara al toro en el tercio de verdad, aguantar la embestida y torear con temple, con respeto a nuestra historia y a nuestra libertad cultural. Y sabemos que cuando un pueblo defiende con raza lo que es suyo, siempre acaba saliendo por la puerta grande.

La tauromaquia ha sabido aguantar embestidas mucho peores que este Gobierno. No es momento de dar la espantada, porque cuando un pueblo defiende su libertad y sus tradiciones, ningún ministro puede dar la puntilla a su cultura.

El toro no es el problema, es parte de la solución. Mientras unos hablan de despoblación, los pueblos saben que el toro llena plazas, calles y bares. Por eso la tauromaquia seguirá siendo, ayer, hoy y mañana, una de nuestras mejores armas contra el olvido rural.

