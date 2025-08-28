Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, comparece en la Comisión del Senado sobre la investigación de las mascarillas durante el COVID-19, a 22 de abril de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

No tiene la gracia de la obra teatral de Oscar Wilde, titulada "La importancia de llamarse Ernesto", pero tiene su aquel. La de Wilde, escrita en 1895, trata sobre las costumbres y la seriedad de la sociedad inglesa. "La importancia de llamarse Jésica" no tiene ninguna gracia y trata sobre el puterío y el cachondeo de ciertos políticos de la llamada izquierda progresista.

A Jésica no se la puede considerar una Justine propia de Sade. La moza sabía lo que hacía. Eligió el camino que eligió y le resultó la mar de rentable. A ver. Nos hemos enterado y no por casualidad, que la que fuera novia, pareja, amante o llámelo usted como quiera, de José Luis Ábalos, entonces ministro del Gobierno de Sánchez, cobró un total de 44.000 euros de fondos públicos, a lo largo de los casi tres años en que estuvo trabajando para las empresas públicas Ineco y Tragsatec donde la enchufó su amigo y protector.

El contrato fue real, sólo que Jesica, como ella misma confesó ante el tribunal, jamás acudió a su puesto de trabajo. Estaba en nómina, en puestos administrativos, pero nunca le vieron el pelo porque para eso era la enchufada del todopoderoso ministro. Con ejemplos y ejemplares así, no me extraña la caída de valores que sufre la sociedad española, hasta el punto de que no es que coticen a la baja, es que no cotizan.

Antaño las niñas querían ser enfermeras, azafatas, incluso misioneras. Ahora quieren ser amigas de miembros del Gobierno de turno o mostrar sus impudicias en las televisiones patrias a cambio de lo mismo que Jesica: dinero. Qué tendrá el vil metal cuando todos lo bendicen. Tampoco me extraña que los niños no quieran ser como antaño, médicos, bomberos o pilotos de Iberia. Ahora prefieren ser políticos o asiduos a programas como Gran Hermano ¡La pela es la pela! Lo de menos es la dignidad.

44.000 euros por no dar un palo al agua es mucho dinero. Es lo que tiene el cajón público, da mucho de sí. Para los que meten mano y para los que les rodean. Eso sí lo saben gestionar para beneficio propio, nunca para repartir con las clases desfavorecidas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los damnificados por la Dana o por los fuegos devastadores de este agosto.

Suscríbete para seguir leyendo