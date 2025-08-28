Del curriculum y el "ridiculum" vitae en la política

– Laura ¿A que sí que hay que estudiar para ser político? –preguntaban algunos alumnos después de una ardua discusión entre ellos en plena clase de Sociales.

– Preguntadle al alcalde o a algún concejal de vuestro pueblo, a ver qué han tenido que estudiar.

– ¡No! Digo político de los que mandan y salen en la televisión. El presidente y esos que van con él y saben tanto.

– Pues no tienen que tener ningún estudio.

– Vaaleee... ¡Entonces yo voy a ser presidente de España! –cierta sorna- Venga, Laura, que hay que estudiar una carrera, o abogado o algo así...

– ¡No! en serio que no hay que estudiar. Tienes que presentarte a las elecciones y si te votan ya puedes ser el presidente o diputado. Lo mismo que alcalde o concejal.

– ¡Ya! –con cierta desconfianza– ¿Y cómo te presentas?

– Pues a través de un partido político.

– ¡Claro! Y para estar en el partido y presentarte te exigen estudios ¡Ya lo sabía yo que hay que estudiar!

– Estudiar es bueno para todo –no puedo decir otra cosa siendo la maestra– pero no se necesita para ser político, como dices tú. Cada partido elige como quiere, pero también te puedes presentar a las elecciones con una agrupación de electores, que es con un número de firmas de personas votantes que depende de la institución a la que te presentas. En tu pueblo seguramente no hacen falta muchas firmas porque sois pocos vecinos.

– ¡Ya! –continúa la desconfianza– Pero habrá que saber mucho para estar en la política discutiendo y hablando. Habrá que estudiar por lo menos una carrera.

– ¿En qué trabaja tu padre? – Las madres casi nunca trabajan aunque no paren.

– Pues con las vacas, Laura.

– Pues tu padre sabe más de vacas que yo, que he estudiado para maestra. Y si hay que hacer una ley sobre ganadería, es él el experto. Y más que cualquier licenciado, salvo quizás el veterinario.

– Bueno, el veterinario sabe de cuando se enferman. Pero mi padre y mi madre saben de cómo hay que trabajar con las vacas, del pasto, de la hierba, de ordeñar y de vender en la feria. Pero para ser político hay que estudiar algo.

– Estudiar siempre está bien, porque te permite elegir qué profesión quieres para vivir. Y porque como dicen los abuelos, "el saber no ocupa lugar".

– Ya nos estás dando la razón.

– ¡No! Yo conozco a muchos políticos que han llegado al parlamento, donde se hacen las leyes, sin estudios.

– No serán tantos.

– Tal vez, pero son muy buenos, porque son trabajadores como cualquier hijo de vecino. Como tú que no te gusta estudiar pero que te vas a ganar la vida trabajando honradamente.

– Bueno, Laura, que siempre quieres tener la razón.

– Porque la tengo en esto. Tú puedes ser presidente del gobierno aunque no estudies. Pero mejor estudia y eliges qué quieres ser.

– ¡Pues el rey!

– Mira, eso no porque para eso hay que ser hijo o hija de reyes, o al menos de la familia.

– O ligarte al rey como la reina Letizia. O a la hija como Marichalar ¡Que yo soy más guapo! –Entre risas.

Un diálogo cualquiera en una clase de Sociales, que da pie a seguir enseñando qué es la democracia o al menos cómo debería ser. Y que de haber convencido a mis alumnos y alumnas permitiría no hacer esa diferenciación entre ciudadanos normales y personajes políticos porque cualquier persona tiene la opción de dedicarse a la política para intentar aplicar sus ideas en beneficio de la sociedad.

Porque no puedo decirles que Marcelino Camacho, fresador sin estudios, fue diputado. O que Gerardo Iglesias también llegó a las Cortes Generales desde la profesión de minero sin estudios, y que volvió a la mina cuando dejó de ser cargo político. O que Dolores Ibarruri tampoco tenía estudios cuando llegó del exilio al Parlamento, porque era ama de casa aunque siempre quiso ser maestra. Ellos no tenían estudios pero sí tenían conciencia de clase, dignidad y años de lucha por los derechos de los trabajadores sin estudios a los que representaban y por los que habían pasado años de persecución y cárcel: curriculum vitae de una vida de lucha por la democracia, para que el hijo del obrero pudiera llegar a la universidad y sacarse el título que ellos no pudieron tener.

No puedo decírselo porque los ejemplos que conozco son de mi partido, pero ellos y muchos más de otros partidos que no conozco no tendrían estudios, pero tenían capacidad para ser buenos políticos.

– ¡Pero si todos van a chupar del bote!

– Definitivamente, saben más que yo misma- me rindo sin decírselo.

Es normal que se piense así entre la mayoría de la sociedad, y tal vez por ello no dejan de aparecer curricula o curriculums falsos o inflados o inventados de personas que para dedicarse a la política creen que hay que tener estudios para tener una buena imagen y ser votados dentro de su partido primero y entre los electores después.

Los políticos y las políticas con el curriculum falso acaban haciendo un "ridiculum sumun" entre la sociedad a la que mienten, y más si lo disculpan diciendo que el título o los títulos que ostentan ha sido por error- como ha sucedido recientemente con una política del PP que ha dimitido al ser descubierta. Como hacen el "ridiculum" los políticos que dicen que ni es un error ni han mentido porque se han cuidado de decir "cursó" estudios de economía, derecho o diplomacia, pero cursar no exige haber aprobado una sola asignatura o haber asistido al menos un solo día a clase. O que dicen que son diplomados en algo esgrimiendo un diploma de un curso comprado en una academia.

Pero mayor que el ridículo que hacen y el desprestigio de la política, es el desprestigio que estos hechos suponen para el sistema educativo, cuyas garantías de titulación al que cursa hasta el final con éxito unos estudios se pone en peligro por la falsificación de los títulos; las garantías de trato igualitario y justo a los estudiantes que se esfuerzan se tambalean cuando otros consiguen lo mismo por la cara; y las garantías de preparación profesional que avala un título oficial ante la sociedad saltan por los aires.

Y el hijo del obrero llega a la universidad pública, pero otros hijos del capital compran los títulos y másteres en las universidades privadas. Y los definitivamente hijos de... falsean el curriculum por error o confusión.

Otro ejemplo que sí conté a mis alumnos sin decir quién era, como voy a hacer ahora. Antonio Romero, agricultor y jornalero, que fue diputado de IU hace años, tuvo que lidiar con los "curriculados" de derecho de las Cortes Generales que cuestionaban con retintín cómo podía hacer leyes sin saber derecho. Y nos contó en Zamora que les contestó: "Yo hago las leyes que vosotros tenéis que estudiar después".

Eso ya iba convenciendo más a mis alumnos y alumnas recién estrenada la rebelde adolescencia. Pero para acabar de intentar convencer –no vencer- en estos días en que se sigue quemando Sanabria se vuelven a oír algunos argumentos desesperados que dicen que los políticos no han sabido apagar el fuego y se están acusando de incendiarios y hasta de pirómanos entre ellos.

– Claro, Laura. De nuestros montes sabe más mi padre, que es ganadero. Y yo, que conozco la sierra desde pequeño. Más que los políticos que vienen cuando está apagado.

– Y los forestales – digo yo.

– También. Pero no les dan trabajo más que 4 meses al año. Y con eso no se pueden parar los fuegos.

– Y tampoco les han dado los estudios necesarios para hacerlo a muchos, que los contratan a la desesperada a última hora.

– Eso es. Y se están jugando su vida y defendiendo la nuestra sin títulos que valgan.

– Son ellos los que saben de política forestal y no los políticos con curriculum falseado.

– Y nosotros, los que vivimos en estos pueblos ¡A ver qué van a comer las vacas que no se han abrasado!

– Al menos que haya ayudas públicas desde los despachos para el monte que es de todos.

