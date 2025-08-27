Dejémoslo ahí, porque si profundizo lo mismo sale fuego. Las buenas gentes de la provincia y también de la capital no le tienen simpatía alguna al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La cosa no viene de ahora. La cosa viene de cuando el pavoroso incendio de la Sierra de la Culebra. Ahora ha sido peor.

El encargado de gestionar estas cuestiones es Juan Carlos Suárez-Quiñones. Ha quedado demostrado que lo de la gestión no es lo suyo. En Castilla y León ha fallado estrepitosamente la gestión del fuego que tiene un responsable directo: el consejero. Pero como aquí nadie dimite motu proprio pues, hete aquí que seguirá siendo el feliz consejero del próximo incendio, el del verano del 2026.

Los incendios se apagan o, mejor, no se enciende con una buena gestión, palabra que a la mayoría de políticos se les indigesta. La gestión es fundamental, puesto que implica estrategias de prevención, tan necesarias, así como una coordinación operativa eficiente durante la emergencia. ¿Ha existido todo eso? No. ¿Por qué? Porque no se ha invertido y la inversión es crucial para reducir la magnitud de los incendios y proteger los ecosistemas que nada tienen que ver con el ecologismo que practican los que hablan mucho y hacen poco porque, llegado el caso, desaparecen.

Más de 60.000 personas piden a gritos y por escrito la dimisión del consejero Quiñones por su nula gestión de los incendios. Y van dos. La recogida de firmas viene de junio de 2022, cuando el incendio de La Culebra. No pasó nada. Pero la gente tiene memoria y aquella iniciativa vuelve a cobrar fuerza con la oleada de incendios de este fatídico año, sumándose cada vez más apoyos.

Si se aplaude a los de Change.org, cada vez que arremeten contra Sánchez y su Gobierno, no les vamos a poner ahora a caer de un burro, por figurar al frente de esta iniciativa. Pasará lo mismo que con Sánchez y su Gobierno, que de su puesto político no se mueve nadie. Ni los de la administración central ni los de la autonómica. Cuando se habla de corporativismo es ya casi algo exclusivo de los políticos. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. "¡Consejero, dimisión!". Como el que oye llover.

