¡Cochina política!

Cuando el pueblo se está ahogando, está ardiendo, o está viendo impotente como una catástrofe, sea del origen que sea, se ceba con él, el Gobierno no puede decir: "si necesitan ayuda, que la pidan", esgrimiendo que son otros los que tienen que salir en su auxilio.

Qué triste es escuchar al presidente del Gobierno repetir la frase que en tantas ocasiones ya ha pronunciado: "si necesitan ayuda, que la pidan", cuando ciudadanos españoles, sean de la comunidad que sean, y sea cual sea el color político de su gobierno, están siendo víctimas de una tragedia espeluznante.

Y si, a juzgar por las palabras del presidente, es la Constitución y el haber transferido en su día a las comunidades ciertas competencias en la materia lo que lo ampara, para que se pueda comportar cómo se comporta y manifestarse como lo ha hecho ya en tantas ocasiones, pues habrá que cambiar la Carta Magna y revisar los decretos de tales transferencias, para que nunca más el Gobierno pueda quedarse sentado esperando que los gobiernos de las comunidades le tengan que rogar su auxilio, cuando las circunstancias por sí solas ya lo están exigiendo.

El mero hecho de que los que gobiernan en las comunidades no sean capaces de coordinarse y ponerse de acuerdo con el Gobierno de la Nación, para actuar conjuntamente y declarar los estados de alarma, de emergencia, o los que sean pertinentes en cada caso, es señal inequívoca de que algo se ha hecho o se está haciendo muy mal y, en consecuencia, se debe corregir.

Ponerse "de vuelta y media" unos a otros, como se han vuelto a poner los políticos de turno y los "hinchas" de los partidos que gobiernan en España y en las comunidades, para echarse las culpas de manera recíproca por la falta de coordinación, o por las deficiencias en la actuación de cada uno, cuando las llamas estaban abrasando a los ciudadanos de a pie en los pueblos y las aldeas más pobres de España, es prueba de la ineptitud, por no decir incompetencia, y del despreciable comportamiento de quienes ni siquiera ante tamañas calamidades saben aparcar sus diferencias y ponerse de acuerdo para acudir juntos en auxilio de los que más lo están necesitando. Pero como entre políticos, a juzgar por los denigrantes espectáculos que nos han vuelto a ofrecer los de siempre, lo de no ser capaces de llegar a acuerdos debe ser la norma, no vaya a ser que ceder en algo se pueda entender como la asunción de errores que nadie admite haber cometido -mal endémico- pues ¿qué quieren que les diga?...

Y yo me pregunto: ¿Y para qué sirve la Conferencia de Presidentes? que es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Gobierno de España y los gobiernos de todas las comunidades y ciudades autónomas, si cuando se reúnen (ni una sola vez al año, de media), son incapaces de llegar a acuerdos que sirvan, entre otras cosas, para que cuantos tienen responsabilidades en materias de medio ambiente y protección de la naturaleza se conciencien de que: "siempre fue mejor prevenir que curar".

No quiero pensar que los que gobiernan son tan ineptos que no saben qué hacer para evitar los riesgos y los devastadores efectos que pueden generar algunos fenómenos naturales: inundaciones, incendios, terremotos… Solo con que pudieran alcanzar algún consenso para, al menos, tener aprobados y en ejecución permanente cuantos planes y programas sean necesarios para actuar de manera preventiva en: la limpieza de todos los cauces naturales, así como de sus márgenes y riberas (para evitar las tragedias que en caso de grandes avenidas pudieran llegar a sufrir quienes estén ocupando o residiendo en zonas inundables…), la ordenación, limpieza y mantenimiento de todos los montes, las zonas arboladas, los terrenos de pasto y los campos de cultivo… (para evitar que los incendios que se puedan producir cuando las condiciones meteorológicas sean muy adversas se propaguen de manera incontrolable), una mejor ordenación del territorio que ponga freno a la despoblación de las zonas más desfavorecidas…, puede que fuese suficiente.

Va siendo hora de que la Conferencia de Presidentes, entre otros órganos del Estado, sirva para algo más que para incrementar el gasto público y para que los que más mandan se hagan una foto juntos de vez en cuando.

Y si, además, cuantos planes y programas se puedan ejecutar, pueden servir para mantener ocupados a los parados y subsidiados que, estando en condiciones de trabajar, quieran ganarse la paga trabajando por España, pues mejor que mejor.

Sí, ya sé que desde la barrera se ven los toros muy bien. Pero como lo que he dejado escrito, seguro, lo comparten conmigo muchos de ustedes, estimados lectores, me atrevo a decir que más valdría que, en lugar de estar pensando y actuando siempre en clave electoral, la clase política dedicara sus máximos esfuerzos a hacer el bien sin mirar a quien.

¡País!

