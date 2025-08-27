¿Cómo se puede ayudar a los pueblos zamoranos?

El ámbito rural zamorano resiste tocado de ala entre la nostalgia y la desesperanza. Pasear por los pueblos este mes de agosto es revivir un remedo de escenario, ahora desdibujado y desteñido, que colonizó los años setenta, ochenta y noventa, cuando las calles principales de villas, localidades y aldeas estaban atascadas de gritos chillones y camisetas multicolores. Fueron las décadas de la redención en la que los emigrantes y sus hijos volvían, al menos unas semanas al año, a sus lugares de origen, la tierra de los abuelos.

El retorno masivo, corto pero intenso, es ya historia. Agosto ya no es lo que era, aunque sigue siendo el mes con más actividad en plazas, calles, bares y escenarios del ámbito rural. La mayor parte de los emigrantes que se fueron en los años sesenta y setenta se han muerto, sus hijos han abrazado la cultura urbanita y sus nietos ya no tienen conexión con los lugares donde vivieron sus ancestros: ni vienen ni quieren venir porque presumen de otra identidad, de otro vestido más mediático.

¿Qué se puede hacer por los pueblos zamoranos? ¿Qué pueden hacer los retornados temporales? Pues hacer comunidad. Intentar integrarse en lo rural durante los días que estén por aquí, respetando los valores locales, no quejarse, por ejemplo, de los quiquiriquís de los gallos, de los malos olores, colaborar en las tareas municipales, comprar en los establecimientos comerciales, consumir en los bares, disfrutar de las fiestas... en definitiva hacer pueblo, mantener lo que hay, no criticar usos y costumbres de la zona, dándoselas de "modelnos"...

Tampoco den lecciones, por favor, de cómo apagar los incendios forestales, o dar soluciones mágicas sobre el mantenimiento de los montes. Han crecido estos días, como hongos, los expertos de la cosa. Le ponen un micrófono, o sin él, y a largar. ¿De quién son montes y bosques? Tiren por ahí, por favor. Y pregunten a los propietarios, la mayoría privados, los fondos que reciben del Estado por descontaminar. Por ahí, por ahí...

Pero bueno, que no me quiero ir por las ramas ni ponerme muy pesado con mis cuitas. Que lo que quiero hoy es desear una buena estancia a los retornados, que disfruten y que si hablan de política en las sobremesas, por favor, háganlo con respeto y con argumentos y no den por hecho que toda la gente que vive en el campo es ultramontana. No califiquen, respeten y a disfrutar a tope. Ah, y sean conscientes de que sus abuelos también se lo pasaron bien con unas fiestas como las que ustedes viven ahora. También había toros, sí...

