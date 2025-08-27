El AVE, los incendios y la falta de políticas de Estado

Quería escribir algo sobre la situación de Zamora tras los incendios y estaba esperando las dimisiones en cadena de los políticos responsables, pero aquí no dimite nadie y me he cansado de esperar.

Los zamoranos somos con diferencia de los más conformistas, tontos, incautos e inútiles de nuestro país, entre los que me incluyo. Aguantamos lo que nos echen a base de agravios con otras zonas, sin decir nada, o en tal caso si decimos algo es con la boca pequeña. Si hacemos un repaso de los últimos 70 años, habrá que hablar de los miles de zamoranos que se fueron al extranjero porque en los pueblos había miseria. Los millones de pesetas de los zamoranos llenaron los bancos, pero las inversiones se fueron para otros lugares.

Se hicieron embalses hidroeléctricos expropiando a precio de risa las mejores vegas de cultivo, y desapareciendo pueblos, pero la generación de electricidad se iba a las zonas industriales, mientras que los pueblos que sufrieron los daños del embalse, no progresaban, sino que perdían población a pasos agigantados. Nos vendieron que, habría muchos trabajadores de mantenimiento y que nuestros pueblos mejorarían, pero la mayoría de estos trabajadores viven en ciudades y vienen diariamente a trabajar.

Si hicieron autovías, con muchas expropiaciones, pero desaparecieron casi todos los negocios de carretera, especialmente de hostelería. Las autovías fueron también un escape más rápido para nuestros jóvenes en busca de otro futuro. El peso real de Zamora se demostró con la autovía Ruta de la Plata: cero patatero. Nunca había dinero para el tramo Benavente- Zamora y tuvo que ser la iniciativa privada la que puso la pasta, a cambio de una larga concesión de la explotación del tramo, pues lógicamente no la iban a hacer gratis.

Hubo otro progreso importante, como la construcción de los centros de salud para mejorar la atención y las urgencias. Algunos ilusos creían que los médicos vivirían en las cabeceras de comarca, que habría incentivos para que se quedaran en los pueblos, pero vemos cada año que pasa, la dificultad que hay para encontrar médicos de familia en las zonas rurales. No se ha tenido nunca en cuenta ni a nivel estatal ni autonómico la dispersión, el envejecimiento, o la dificultad del transporte. Faltan incentivos para vivir en los pueblos, algo que sí sucede en otros países de Europa.

Se cerró el tren Plasencia Astorga, para los pasajeros en 1985 y para las mercancías y cierre total en 1996, cuando se cumplían 100 años de su puesta en marcha. ¿Quién era Ministro de Transportes por entonces? Es fácil encontrar la respuesta. ¿Qué artimaña se utilizó para cerrar la vía por graves pérdidas?

Más recientemente, nos llega el AVE a Sanabria y todos contentos hasta hace unas semanas. El progreso pasa por Zamora, pero se detiene muy poco. El AVE se parece cada vez a un muñeco de feria que los gobernantes reparten a su gusto, con intenciones electorales sin importar lo que cuesta. Todas las provincias quieren un AVE, un aeropuerto, una universidad y un hospital de referencia. Y como decía un economista no hace mucho "con una deuda estatal de 1,7 billones de euros, dentro de poco no habrá dinero para mantenimiento de AVE, autovías, y otras infraestructuras, porque los intereses millonarios diarios de esa deuda, se lo comerán casi todo" Pero, según algunos, España va como un cohete, y también es cierto que muchos se lo creen.

Incendios

Nunca había recibido yo tantas llamadas de mis primos en Alemania, o sobrinos en Francia y de familiares y amigos por distintos puntos de España, preguntando por los fuegos. Y me he acordado del humorista José Mota, socorrista en una playa contestando a un hombre al que se le ahogaba su mujer: "Si hay que ir, se va, pero ir pa na...." Tal cual. Así ha sucedido en algunos fuegos. Aquí en España tenemos dinero para todo lo inimaginable, incluso para dictadores de otros países, pero para apagar los fuegos no hay material suficiente".

Este año, con las lluvias abundantes de la primavera, se sabía que la hierba y el monte bajo crecerían sin control y esto, en agosto y septiembre es una bomba como se ha visto. La imagen de país que estamos dando es de pena. Hay que echar las culpas al otro: que si las competencias son tuyas y no nuestras, que el que quiera agua que la pida, que no hacéis limpieza de los montes, que si hay aviones viejos y en mal estado, etc. Está claro que las competencias del monte son de la Junta de Castilla y León, y habría que explicarles que el monte hay que limpiarlo. Bueno, saber si lo saben, pero... Si a los ganaderos y agricultores se les hace la vida imposible, desde hace bastantes años, pues alquilan sus tierras para poner placas solares por ejemplo o cierran la explotación ganadera. Si las tierras de labor no se cultivan y el monte no lo pasta el ganado, tenemos un serio problema con los incendios. Pero al gobierno de la nación, ante una emergencia de tal calibre con muertos, centenares de casas quemadas y miles de hectáreas pasto del fuego, no hay que pedirle. Es una emergencia nacional y hace falta coordinación desde el primer minuto, sin mirar el color político del gobierno regional o el gobierno de la nación.

Hay que recordar que, tras el incendio de la Sierra de la Culebra, el presidente del Gobierno visitó por ejemplo Otero de Bodas y hablando con los vecinos, uno de ellos le dijo: "¿Y tú vas a arreglar esto?" Pero también los dirigentes autonómicos en otro pueblo de la zona, donde pensaban parar, tuvieron que salir por piernas pues la gente estaba caliente y con razón. A nuestros pueblos se viene con realidades, pero no queremos que vengan ni unos ni otros a hacer promesas, que ya las conocemos desde hace muchos años. Cuando un político no se atreve a pisar la calle, es que algo ha hecho mal, y tenemos ejemplos de todos los colores a lo largo de España.

Ahora en estos fuegos, y entonces en la sierra de la Culebra, los únicos que aparecieron a centenares, para apagar el fuego, fueron los ecologistas de pacotilla. Esos que vienen a organizarnos a los pueblos y a decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no. Y cuidado con cabrear a esos ecologistas pues son muy dados a denunciar lo que no les gusta, sin ser de aquí. Esos ecologistas capitalinos han sido desde hace muchos años un cáncer para los pueblos, ya que marcan las políticas de medio ambiente y parece que hasta los propios políticos les tienen miedo. Queremos ver a los ecologistas en nuestros pueblos, con un rebaño de ovejas, poniendo un bar, o una tienda, o cultivando parcelas, o montando su propio negocio para que los pueblos progresen. Pero la respuesta me la sé: no aparecerá ninguno. Los verdaderos ecologistas de toda la vida son nuestros agricultores y ganaderos, que con la experiencia de generaciones anteriores han sabido mantener intacto nuestro medio natural. Hasta que vinieron a organizar nuestra vida los de fuera.

Políticos

Aquí no dimite nadie y mira que hay motivos. ... Tenemos una clase política, salvo raras excepciones, que deja mucho que desear. La política se ha convertido, en una jaula de grillos, a ver quién grita más. No hay apenas políticos de Estado y vemos con frecuencia, tanto en gobiernos regionales como en el gobierno de la nación el despilfarro sin control del dinero público, con muchas ayudas para el exterior, pero ninguna, sino todo lo contrario para los autónomos, los ganaderos, los agricultores o el mundo rural. Estamos viendo que se favorece a las mafias con el efecto llamada de inmigrantes de patera, y a las gentes de los pueblos que nos parta un rayo. Ahora, los listos de turno, dirán que yo soy un facha. Bueno, pues que les dure esa inteligencia de serrín. ¿Por qué no nos cuentan la verdad de esos viajes en patera? Y es que, en muchos casos los cinco o seis mil euros que paga cada africano, les da derecho a viajar en barco hasta pocas millas antes de la costa de turno, donde hacen el trasvase a las pateras, en busca de una vida mejor. Las verdaderas políticas de estado, con los países de origen de las pateras, pasa por el retorno automático, y la llegada controlada para cubrir puestos de trabajo. Mientras las mafias vean un nicho de negocio millonario, habrá pateras. Me pregunto yo: ¿por qué en un país cercano y amigo como es Portugal, esto no pasa?

Lamentablemente, no tenemos políticos de Estado, o al menos en los lugares donde se decide el futuro de España. Las Cortes y los parlamentos autonómicos son con frecuencia, escenario de sainetes, broncas callejeras, trapos sucios. No voy a hablar de incumplimiento de promesas electorales, porque si esto fuera delito, no habría cárceles suficientes. Me acuerdo de la mayoría de los alcaldes de nuestros pueblos que, sin ser políticos podrían dar verdaderas lecciones y ejemplos a nuestros gobernantes regionales o nacionales. Un alcalde tiene un presupuesto limitado y controla los gastos, para que no haya deuda o sea la menor posible. Igualito que los que manejan los cientos de millones de nuestros impuestos. Nos enteramos de muchos de los gastos descontrolados que no tienen sentido, pero sabemos que hay mucho más que quizás nunca lo sabremos. Y es que hace falta un poco de sentido común, de responsabilidad y de decencia. Y me acuerdo de lo que he dicho antes "salvo raras excepciones", pues sí hay políticos honrados, pero les hacen la vida imposible.

Al final no he hablado de don Abel Caballero, pero otro día será.

