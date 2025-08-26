Nos vemos en las montañas

Tras el paso de todos los acontecimientos de estos días y el espeso humo que nubla aún más las intensas vivencias y la memoria (ya de por sí marchita) intento aglutinar lo transcurrido en este paisaje al que ahora, a las gentes que hemos tenido vínculos con la Sierra de Sanabria, apenan sus recuerdos.

Por aquel entonces "gobernaba" la Agrupación Montañera Zamorana un inquieto presidente que realizaba un gracioso "Boletín tin, tin". Animaban desde sus experimentados andurriales a personas (a veces inexpertas como yo) a acompañarles en sus aventuras en las cumbres sanabresas. La verdad que desde hacía tiempo la ruta de Trevinca se me antojaba a la par que me atemorizaba. Era muy extensa en tiempo y desnivel, algo para lo que pensaba que no estaba aún preparada.

Aun así decidida a plantarle cara al monstruo de los miedos eternos, empecé por el trampantojo de asegurarme una buena equipación para poder apuntarme a la ruta que iban a organizar aquel mes de septiembre. Pero no pude alcanzar mi objetivo, pues el destino me tenía otra circunstancia preparada.

Adherida a esta imposibilidad me dediqué a aquello que la vida me había encomendado y pasaron los años…

Una tarde disfrutando del arte y la etnografía que nos tenía a bien "abrir con sus llaves del cielo" el párroco don Manuel Benavides de aquellas pequeñas iglesiasjoyas que gestionaba en la Carballeda, entramos al templo de Faramontanos de la Sierra. Como era habitual siempre algo nos era descubierto y en esta ocasión, una desafiante gárgola caída nos había sorprendido en un rincón oculto del templo, cual valioso despojo olvidado por la desidia y el desconocimiento. Al salir nos sentamos en el soportal y volvimos a comentar la influencia del monasterio de Castañeda en aquellas parroquias y tierras y al extender la vista hacia el Oeste hablamos de las montañas y de nuestra condición física para afrontar caminatas, también de nuestras limitaciones para un sueño común: subir a Peña Trevinca.

Parece que tanto santo nos abrió el portal de las peticiones y al cabo de unos meses una agrupación montañera local propuso una actividad para acceder desde la frontera de Portugal hasta la frontera Noroeste con Orense y León. Emocionadas las dos aspirantes a montañeras nos apuntamos. Al irse aproximando los días, el mes de abril traicionero cambió las tornas de nuestros planes, pues al anunciar posibilidad de nieve la organización anuló la actividad.

De nuevo aquellas vírgenes que también veneramos jugaron a nuestro favor y apareció nuestro sherpa salvador que, además de gran conocedor del terreno, nos animó a desafiar a la montaña.

Comenzamos aquel domingo temprano la partida, desde la laguna de los Peces hasta la Ventosa y subiendo la cuesta de Estallarabos pensamos en hacer el primer avituallamiento. Rosa sacó la empanada de Mombuey y yo el bizcocho de manzana que había preparado junto con más viandas, pues la pendiente había alentado al estómago. En seguida Juan Manuel nos calmó ofreciéndonos unos pocos frutos secos y nos encomendó a racionar el alimento y a frenar nuestros primeros apresurados pasos.

Así lo hicimos, era nuestros ojos allí y a pies juntillas le obedecimos.

La siguiente parada en el refugio del valle del río Pedro fue el mejor regalo para abastecer nuestro ánimo y confianza. Desde allí en ese encuentro fluvial veíamos nuestro objetivo, la cima de Trevinca. El frío no era intenso y los nevascos aún no habían aparecido, pero sí nos atemorizaron algunos neveros que en la falda del pico vimos. Una vez más su mirada y sus palabras de aliento nos hicieron ir avanzando y sorteando las placas de nieve congelada.

¡Llegamos! Emocionados por haber alcanzado aquellos 2.127 metros, decidimos reposar sobre la yacente gran cruz de piedra la cual nos sirvió de aposento para por fin degustar la empanada de Rosa. Pero al poco un viento helado con ráfagas de hielo nos hizo abandonar el sueño sin apenas haber disfrutado de la visión de la vertiente orensana.

En la bajada un dolor intenso empezó a asomarme en la punta de los dedos. Al despojarme de los guantes el blanco de la piel empezó a punzarme las yemas haciéndome que no pudiera mover las extremidades. De nuevo nuestro salvador me cogió las manos y me empezó a dar friegas como se dice por San Martín. Frotando y dándome calor, siguiendo la caminata poco a poco la circulación volvió a mis manos y alcanzamos el altiplano.

¡Lo conseguimos!

En el aparcamiento de Peces nos abrazamos e hicimos la promesa de regresar y hacer la vertiente gallega. El pacto lo sellamos ya con dulce y café de puchero en termo que había traído Juan Manuel.

Pasó un año y emplazamos nuestra siguiente hazaña para el mes de Junio, mes más templado por estos lares.

El viaje desde Puebla se hizo largo hasta llegar a nuestro punto de partida desde A Veiga. En esa empinada orografía advertíamos que habíamos ganado altura con el vehículo. Así fue pues la ruta se hizo muy liviana y apenas Trevinca se destacaba desde el camino.

El sol lucía pleno y al volver a reencontrarnos con la cruz y con alguna otra placa de agrupaciones de montaña ¡ahora sí! Disfrutamos de aquel regalo en toda su plenitud.

Iniciamos el descenso charlando muy animadamente cuando casi no percibimos el saludo de un montañero aislado en su ascenso. Ya en la parte baja sí que pudimos advertir la presencia de una agotada, colorada y descocada mujer que gemía en su agotamiento. Prevenidos por aquella estampa le preguntamos por su salud. Nos confesó agotada que el hombre que habíamos encontrado hacía bastante rato era su pareja, pareja con la que el día anterior había hecho el cañón del Tera y aquel sol de la sierra la había dejado la piel como un cangrejo. Al día siguiente de aquella hazaña decidieron acometer Trevinca.

La pobre nuestra nos preguntó que cuanto quedaba, puf ni más ni menos que el ascenso a cumbre y el regreso y el tiempo le apremiaba. En un rápido consuelo y admirando su enamoramiento, decidimos aprovisionarla de una gorra para impedir que su cara se achicharra aún más, un bastón para intentar encontrarse con su "caballero" y un cachico de empanada para saciar su dignidad.

Su renovado semblante después de nuestro encuentro nos trasladó a nuestros inicios y al valor de aquellas dos aspirantes tras la visión de la gárgola descarada. Seguimos camino y en nuestra parada obligada del río Pedro a lo lejos, ya su presencia no se divisaba.

En nuestro regreso a recoger los coches observamos una solitaria y destartalada camper que aguardaba a aquella desigual pareja y tras un cristal con mucha solera se apreciaba colgado del espejo retrovisor un corazón rojo deshilachado.

Reímos.

El final de su hazaña lo guarda Peña Trevinca.

Concluyo como lo hacía el boletín tin tin.¡Nos vemos en las montañas! n

