¡De locos!

No sé qué diantre le pasa al personal que está muy alborotado. A la mínima saltan de forma violenta, como si estuvieran enfadados con el mundo. El mundo es el que paga las consecuencias, claro. Le supongo enterado de lo ocurrido en un bar de la sevillana localidad de Los Palacios de Villafranca. Ha sido una cosa entre insólita y surrealista. Algo propio de una película de esas marcadas por la violencia a veces de lo más absurda.

Le cuento. Llega un tipo al bar y pide un montadito, hasta ahí todo correcto. Cuando empezó a dar cuenta del "manjar" solicitado, cayó en la cuenta de que quería algo más, concretamente mahonesa para aliñarlo convenientemente, ¡más calorías p’al cuerpo!, el camarero le contestó que no tenían en el bar semejante producto y el hombre en cuestión no se anduvo con chiquitas.

No crea usted que se puso a discutir con el barman, que se lío a puñetazos con el dueño o que les tiró el montadito a la cara. Fue más allá. Con total y absoluta flema, el susodicho se levantó de la silla se acercó a una gasolinera cercana donde compró una botella de gasolina que llevó consigo hasta el bar para rociar la barra del establecimiento a la que prendió fuego. Como lo lee.

Pudo haberse armado gorda, porque en el bar se encontraba más gente pero, ya ve usted, el único que resultó herido fue el incendiario. Una vez detenido por la Policía Local, fue llevado a un centro de salud para atenderle de las quemaduras sufridas y pasar a disposición de la Guardia Civil. Se le imputan delitos de daños y de incendio con peligro para las personas.

No sé si sería una venada, cosa del calor reinante, que el individuo en cuestión está tarumba o que es así de nacimiento, lo cierto es que cada vez el personal está más irascible y se cabrea por todo. No hay más que ver las tertulias políticas en las teles. Están los tranquilos, casi siempre hombres, y luego una serie de "marisabidillas" de nuevo cuño que con sus palabras, modos y maneras invitan a la confrontación y no precisamente la dialéctica, si no la otra que pasa por los puños. Y así mogollón de gente. Lo que está pasando en España es de locos.

Suscríbete para seguir leyendo