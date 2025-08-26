Sobre los incendios que ha sufrido Zamora

Hasta este pasado sábado, en España habían sido casi 400.000 hectáreas las arrasadas este verano, con más de medio centenar de grandes y terribles incendios registrados, la mayoría en Castilla y León, Galicia y Extremadura.

León ha sido la provincia más afectada con un 30% de todo el terreno quemado en nuestro país. Y Zamora, con más de 30.600 hectáreas de la superficie quemada en España representa casi un 10% y es la segunda provincia más afectada (y castigada) de Castilla y León.

Precisamente, en 2022 Zamora ya sufrió otros grandes y fatídicos incendios en la Sierra de la Culebra y Losacio que calcinaron más de 60.000 hectáreas…Y los ha vuelto a sufrir en 2025, sólo tres años después.

"Ha habido manifestaciones en León, La Bañeza, Astorga, Ponferrada, Valladolid o Burgos, curiosamente en zamora ninguna"

Pues bien, tras la triste tragedia medioambiental y humana ha habido manifestaciones en León, La Bañeza, Astorga, Ponferrada, Valladolid o Burgos.

Y curiosa y sintomáticamente ninguna en Zamora, siendo la segunda provincia más perjudicada y en la que se ha repetido la historia.

Iluso de mi que esperaba que el presidente de la Diputación de Zamora (el que fue fotografiado de bombero "al pie del cañón"…) convocase tal manifestación, e incluso que la Diputación financiase autobuses gratis para los asistentes…como ya hizo con la manifestación del AVE en Otero de Sanabria.

Pero claro, en esa manifestación en la diana estaba únicamente el Gobierno central. Y con los incendios, la primera responsable es la Junta de Castilla y León que es la que ostenta las competencias,es la que está en la diana.

¡En fin! ¡Cosas de la política y de la politización de las instituciones!

Esperemos que, al menos, ahora ya de vuelta al despacho y sin traje de bombero, el Presidente de la Diputación gestione y ponga en marcha desde la institución provincial un plan de ayudas destinadas para la recuperación de viviendas, para las familias evacuadas, para los agricultores, ganaderos y apicultores y los autónomos industriales damnificados por los incendios en la provincia de Zamora.

Un Plan similar al de la Junta de Castilla y León, salvando las distancias económicas… pero que pueda contribuir a favorecer su complementación.

Al igual que otros muchos zamoranos, creo que ante una situación extraordinaria y excepcional como esta, siempre será mejor emplear el dinero del superávit y el remanente de tesorería que tiene la Diputación en ayudar a los zamoranos que lo necesitan ahora, que a los bancos.

Manuel Burón es concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Benavente

Suscríbete para seguir leyendo