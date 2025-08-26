Defender lo uno y lo otro

Nada más ver el jarrón dije: es el eslabón perdido que nos faltaba para completar la historia del "Tío Gregorio" y familia. Luego Rosa, su actual propietaria, me lo confirmaría.

Este año, por lo que respecta a la alfarería, sin duda, ha sido una año redondo para recuperar la memoria completa y el buen hacer del "Tío Gregorio". Primero fue su torno movido a pie y ahora el jarrón.

Uno de los jarrones con decoración lacustre elaborado por el alfarero "Tío Gregorio" de Pereruela. / Cedida

Esto debería ser el acicate que espoleara al colectivo alfarero de Pereruela para que deje a un lado las desavenencias personales, muy condicionadas por el cambio político en el Ayuntamiento, y vuelvan de nuevo a Alfareruela, al menos aquellos que lo hacían año tras año, para que la insignia de este pueblo sayagués, que tiene por bandera sus barros, vuelva a ser de nuevo escaparate de su milenaria herencia; aunque, es cierto, nunca han estado en Alfareruela todos los alfares. No entiendo que sólo haya habido un puesto de alfarería de la localidad y a los premios que se otorgaron en ella se presentaron cinco piezas del lugar. Aunque sin premio, lo mismo ha pasado en la exposición temporal.

Si esto es un signo de recuperación, la próxima edición de Alfareruela nos lo dirá. Pero mucho me temo que los tejemanejes de algunos, muchos de ellos a espaldas de todos, no lo van a poner fácil. Ya lo he dicho otras veces: los barros, aunque sean rojos y blancos, no tienen color político. Por eso, si los perigüelanos dejamos perder Alfareruela, también perderemos esa comida de fraternidad a la que, siempre, ha invitado el Ayuntamiento, sumamente concurrida, para disgusto de algunos. Tenemos que defender y conservar lo uno y lo otro. Es patrimonio de todos porque nuestros antepasados nos lo legaron.

