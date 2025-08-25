El presidente Donald Trump (centro) habla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte (izquierda) durante la foto de familia de la cumbre de la OTAN en La Haya, el pasado 25 de julio. / GEERT VANDEN WIJNGAERT / AP

Así va España por la vida de sus socios europeos, por libre. Se demostró con el lío de la contribución económica de España a la OTAN y se ha vuelto a poner de manifiesto con el controvertido contrato patrio con Huawei. España está en el punto de mira de Estados Unidos y los socios europeos y en la portada, y no para bien, de rotativos como Financial Times o The Times, donde señalan que el único objetivo de Pedro Sánchez es "sobrevivir" a la corrupción sin abandonar el Palacio de La Moncloa.

No se entiende bien, salvo por el hecho de que la mano de Rodríguez Zapatero esté por detrás y también por delante, el empeño del Gobierno por relacionarse con la empresa china Huawei. La Unión Europea considera que la empresa china es un proveedor tecnológico "de alto riesgo" y recomienda que los Estados miembros restrinjan o excluyan su uso en infraestructuras críticas como el 5G (quinta generación de tecnología de las redes móviles). Todos los Estados miembros han obrado en consecuencia, de forma disciplinada, atendiendo al interés supremo de la seguridad tecnológica de sus países. Todos, menos Sánchez.

Esta manía suya de llevar la contra a todos lo está excluyendo de las más importantes reuniones, como la celebrada últimamente por los líderes europeos y Trump para hablar sobre Ucrania. La postura de Sánchez no ha pasado desapercibida a los ojos del Capitolio que ha instado al Departamento de Comercio a investigar la adjudicación de escuchas judiciales a la empresa china por parte de España, con riesgo de vetos a compañías españolas y restricciones en el intercambio de inteligencia. Poco a poco van a ir dejando a España aislada.

Europa y Estados Unidos molestos por una relación incomprensible que sólo sirve para exponer al comercio y la tecnología patrias a sanciones de Estados Unidos por el dichoso contrato que nunca debió firmarse. El contrato implica la gestión de información sensible recabada en investigaciones judiciales y de inteligencia, lo que sitúa a Huawei como proveedor clave de una infraestructura considerada estratégica dentro del sistema de justicia y seguridad español. De ahí a firmar acuerdos con Putin, Maduro y especímenes por el estilo, amigos de ZP, un paso, que hunde cada vez más en el fango el capitidisminuido prestigio de la cada vez más desprestigiada España.

