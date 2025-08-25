Incel: varón casto a la fuerza

Incel es la palabra de moda por ser reciente y por el tema que desvela. Nace en el ámbito del idioma inglés y procede de la conjunción de otras dos: Involuntary Celibate. De "involuntario" y "celibato". Significando por tanto "celibato involuntario".

Y aunque dicha catalogación se puede aplicar a los 2 sexos nació referida a los machos de la especie humana, si bien antes de continuar conviene dejar escrito que…

Al parecer cada vez está ocurriendo que más mujeres, por distintos motivos, llegan a estar cansadas de sexo y deciden hacer lo que les pide el cuerpo, descansar de ese placer (masturbaciones aparte) por lo que algunos las catalogan de ser también Incel.

Sin embargo, tal bautismo no parece correcto porque lo hacen voluntariamente. Vamos es como la diferencia entre no comer por no tener hambre y no comer por no tener comida.

Pero volvamos al asunto desde el punto de vista de lo machos: Incel como denominación del estado del varón que no tiene raciones de sexo porque no encuentra pareja.

Al parecer los sociólogos o los psicólogos han debido de detectar este fenómeno como preocupante por estar damnificando a un número cada vez mayor de hombres. Y porque a través de las redes sociales estas personas se están convirtiendo en una secta violenta volcando su odio contra las mujeres e incluso incitando a matarlas simplemente por ser mujeres.

Parece ser, según expertos, que las hembras, que siempre han sido muy suyas por culpa de la cultura (religiones, matrimonios, embarazos, menopausias, enamoramientos, fidelidades, etc.) ahora son mas suyas todavía, y han agrandado la brecha entre oferta y demanda. Es decir, hay más machos pidiendo guerra que amazonas rindiéndose a los encantos de esos machotes.

Esto podría estar, según los mismos expertos, generando un potencial de violencia masculina soterrada contra ellas.

Pero es la llamada civilización lo que falla y no ellas. Porque es a partir de la "adjudicación" de, al menos una mujer (esposa) en propiedad para cada hombre, unido al concepto de fidelidad, mas el hecho de que la adquisición del objeto amado ahora no es económico únicamente ("si tengo dinero se lo doy a tu padre y eres mía") si no que se ha convertido en una transacción entre iguales (vulgo amor romántico), es todo ello lo que ha complicado la satisfacción del instinto básico conocido como "placer sexual".

No se dice que se vaya a peor, se dice que el "consumo de energía", por parte de los hombres, para obtener sexo gratuito, desde que se invento la propiedad privada, ha aumentado mucho.

Y la pregunta es ¿Llevaba latente este problema desde hace siglos, y se manifestaba de forma indirecta generando conductas extrañas sin que supiéramos por qué?

Repasemos. Si para "conquistar" tengo que deslumbrar y ser por tanto el más machote ¿es por eso que los niños tienen vergüenza ancestral a hacer el ridículo bailando en comparación con las niñas? ¿o es por eso que tengo que tirarme desde el trampolín de manera arriesgada para que me admiren y se fijen en mi? ¿o es por lo que he de beber como el que más para ser el que más? ¿o es por ello que en los encierros de San Fermín la inmensa mayoría son machotes que no temen a los toros? ¿o incluso, en la caza del moro en Torre Pacheco, por qué eran prácticamente todos los racistas, hombres? Y hay más. ¿Es esa escasez de relaciones sexuales de los machos la que hace que los jóvenes (no las jóvenes), cargados de rabia y desconcierto, opten por votar la violencia del nazi/fascismo? ¿O por qué dicen los mercenarios que les atrae la aventura (la guerra), tal vez porque el botín es la violación? o la rabia homicida del celoso ¿es porque pierde sexo?

¿Están estas conductas inducidas por unas sociedades que no reconocen como derecho humano el placer sexual?

