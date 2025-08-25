Hay mucho que leer

Se decía en los "viejos tiempos" que "una persona sin información, es una persona sin opinión"; y que gran verdad sigue siendo en los orgullosos y, por ello, entre otras razones, ignorantes tiempos actuales donde la maledicencia, el cotilleo, la calumnia, "campan por sus respetos", en perjuicio de la verdad, del conocimiento, del cumplimiento completo, exacto y diligente de las obligaciones y compromisos adquiridos libremente, y cuyos destinatarios esperan y desean que así se desarrolle para satisfacerles con plenitud sus derechos, sus expectativas, sus necesidades, sus aspiraciones.

Para conseguir el cumplimiento mínimamente digno de tales obligaciones, una de las condiciones "sine qua non", es estar lo más completamente informado, documentado, "leído", instruido, en materias de la profesión para "estar al día" y resolver a la "clientela", con solvencia, la problemática que plantee; en materia de "economía", para presupuestar con rigor gastos e ingresos y administrar con prudencia el patrimonio resultante del ahorro y de la herencia; de "cultura", para disfrutar, pensar, aprender, y "saborear" de las mejores producciones del ser humano; de "legislación", al menos la más básica y que suele afectar a la generalidad de la ciudadanía, como la tributaria, la de circulación y seguridad vial, derecho civil, administrativo, pues "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento",art. 6º,1, del vigente Código Civil,(ignorantia juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat); de "política", pues en un Estado democrático periódicamente hay que pasar por las urnas, y debiera ser un deber inexcusable del votante conocer los programas electores y el currículo, profesionalidad y personalidad de los candidatos; y, también, como no, de "doctrina religiosa" que bien interpretada y mejor entendida, tanto procura el bienestar emocional, la rectitud de conciencia, y el buen hacer; con lo que se evitaría la "fe de carbonero" y "beatería à gogó"; y la relativa a "la infancia y juventud", para quienes tienen descendencia menor de edad, especialmente.

Hay que ser exigentes y consecuentes consigo mimos, ser empáticos, aspirar y practicar la "mejora continua", lo que demanda un tiempo cada día a la formación, tan importante, tan necesaria, tan vital; y se sabiendo administrar y organizar el tiempo de cada día, "siempre hay, al menos, 5 minutos"; si lo detraemos de futbol, de meterse en vidas ajenas, etc., pues como se dice en otras latitudes "menos samba e mais trabalhar".

Y "es que hay mucho que leer". Amén.

Eduviges Bragado Calleja (Pinilla de Toro)

