España arde y el Gobierno de vacaciones

"Más de 360.000 hectáreas han quemado en España en 2025", según autoridades europeas. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez aún no ha tenido tiempo de actualizar los datos… están de vacaciones.

Solamente en Zamora han quemado 60.000 hectáreas y más de 8.000 personas se encuentran confinadas como en plena pandemia, hasta han rescatado las mascarillas del baúl de los recuerdos. Pueblos desalojados con albergue provisional en Benavente; ganado y cosecha en peligro de arder entre las llamas. El medio rural español se encuentra de luto.

Hace cuatro días, un bombero destinado a una cuadrilla nocturna explicaba: "Entramos a las 10 de la noche y salimos a las 12 de la mañana. Trabajamos a destajo y apenas recibimos ayuda del Gobierno Central. Tan solo mandaron un pequeño refuerzo del Ejército para hacer el paripé. Los chicos de la UME no apagan ni una colilla. El viento puede provocar que el incendio llegué al lago. Ya se encuentra a unos 30 o 40 kilómetros".

¿Se hubiera evitado la catástrofe con un mayor respaldo militar?

"Esperemos que la Laguna de Peces y los cortafuegos sirvan para evitar el peligroso avance del fuego. Estamos en manos de los factores climáticos: el viento, la lluvia y la temperatura. Si sigue bajando la temperatura aumentará la humedad y favorecerá la contención del fuego. El viento permanece cambiante y vuelve locos a los que dirigen las maniobras contra incendios. La contaminación atmosférica tampoco ayuda", nos explica un vecino experto en limpieza de montes.

"Según la ley de montes, después de un incendio se puede recalificar el suelo rústico en terreno industrial. ¿Se aprovechará para colocar torres eólicas y placas solares para beneficiarse los amigos de los que cortan el bacalao con las consiguientes comisiones?", critica un vecino.

"Antes las cabras y las ovejas comían la hierba. Hoy se ponen trabas para que los animales se queden en la granja y se beneficien los amigos de los de siempre… Se construían cortafuegos, hoy te auditan los que luego se benefician del incendio, también había torres de extinción para prevenir los incendios, hoy se sustituyen por drones de empresas afines a los que mandan. Hoy se echa la culpa de todo al cambio climático, pero yo no lo tengo tan claro y más con la presunta corrupción destapada", añade otro lugareño.

"Lo de ser declarado Parque Natural va en contra de la supervivencia de los pueblos y de la ganadería. Antes nos permitían gestionar el monte, ahora nos prohíben los fuegos preventivos para evitar las catástrofes, y no nos permiten ni cortar un tronco sin permiso. Las autoridades no cuidan el entorno y tras las negligencias vienen las fatídicas consecuencias. Además, los jabalís y los ciervos ardiendo extienden el incendio al huir entre los matorrales en busca de agua para aliviarse de las llamas", comenta un ganadero.

Presagios convertidos en catástrofe

En 1930 Unamuno veraneó en Sanabria, y en 1931, escribió la novela "San Manuel Bueno, mártir", donde se inspira en el pueblo de San Martín de Castañeda, hoy desalojado. Unamuno rescata una leyenda medieval que se convirtió en una premonición del desastre ocurrido en 1959 cuando se rompió la presa del embalse de Vera Tera, y provocó la destrucción de Ribadelago Viejo, hoy confinado.

El cura de la novela de Unamuno hizo famosa la frase: "Creo no creer".

España arde y el Gobierno sigue de vacaciones. Próximamente el presidente Sánchez aparecerá en las fotos junto a los bomberos como si sirviera para algo.

Picos de Europa SOS, Somiedo SOS, el mundo rural español SOS. Además de una señal de auxilio, SOS significa "Save Our Souls" (salven nuestras almas) y "Save Our Ship" (salven nuestro barco).

Los españoles tienen la última palabra. Yo, como diría Unamuno: "Creo no creer…".

