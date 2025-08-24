El monte que se nos quema (Parte II)

Ya sabemos que muchos urbanitas, no pocos ingenieros agrónomos que han encontrado en la burocracia su principal arma de imposición y los nuevos ecologistas de sofá, porrito y cerveza en mitad del asfalto, nos dicen que no es verdad que se haya prohibido limpiar el monte, desbrozar la maleza, sanear el campo. Nos lo dicen pero una verdad a medias no deja de ser la peor de las mentiras.

En representación de los otros ecologistas, los de verdad, los que saben de qué va esto porque viven en el terreno, oí el otro día a una vecina de un pequeño pueblo, con el ánimo desangrado y el alma hundida, decir: "Tanto ecologista para qué. Que desbrocen las cunetas y los montes[...] que vengan ahora y den la cara. Te multan por traer cuatro palos o un trocín de musgo en Navidad".

Ninguna mentira. Está prohibido recoger una muestra de musgo para adornar la casa en Navidad. Para podar un árbol propio, que siempre estuvo regulado por zonas dentro de cada municipio, ahora hay que pedir permisos individuales y por escrito y esperar a que te contesten. Coger un poco de musgo o cortar unas zarzas que se comen un camino o el acceso a la finca, equivale a multa segura si el Seprona te ve, o se entera, en cumplimiento de sus obligaciones normativas. Ojo con quemar una rastrojera por mucho que sea de manera controlada y fuera de los días de máximo calor o con viento. La pena y el escarnio son mucho peores que entrar en casa ajena y quedarse a vivir, cometer decenas de hurtos o colocar a putas y colegas, enchufados a mamar de la teta pública.

No es culpa de una u otra administración. Es culpa de un paradigma que nadie sabe exactamente quién ha impuesto. No es un problema de los medios de extinción, aunque eso da para bastantes más líneas de escritura. El problema es que a los legítimos titulares se les ha expropiado, irracionalmente, de las más básicas capacidades para gestionar el entorno en el que viven.

Quién sabe si todo no viene del propio concepto, cuando en lugar de hablar de algo que todo el mundo entiende como es conservar la naturaleza, se habla en términos que nadie sabe lo que significan o es mejor no saberlo.

