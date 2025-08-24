Es hora de prevenir y de garantizar la cura

El fuego no se apaga con una lluvia de millones cuando las llamas devoran. La persona que acaba de perder su casa hubiera querido, no dinero para reconstruirla, sino una eficaz administración de los recursos que hubiera evitado que toda su vida entera se viniera abajo. Agosto ha sido un mes nefasto para los intereses de Zamora, con tres grandes incendios que han sacudido el noroeste de la provincia de manera simultánea. Pero también hay un latente fuego social que consume a quienes no entienden cómo esto ha podido ocurrir tan solo tres años después de mirar el horror a los ojos en la Sierra de la Culebra. Como entonces, la primera reacción política ha sido sacar el recetario de ayudas económicas antes incluso de que terminen las tareas de extinción. Bien está que al menos se intenten paliar daños, pero mejor sería prevenir que curar. Esa forma de gobernar a base de botiquín empieza a colmar la paciencia de quienes gritan por un cambio de rumbo en la gestión forestal.

Desde que el pasado 10 de agosto se desatara el incendio de Molezuelas de la Carballeda hasta el día de ayer, en que el operativo daba por controlado el fuego de Porto, han pasado dos semanas de intensa actividad que dejan un par de cosas evidentes que deberían motivar muchos cambios en las estrategias de prevención. La primera: los incendios forestales de hoy son de tal envergadura y avanzan con tanta rapidez que todos los medios para abordarlos son pocos. De seguir acordándose de Santa Bárbara solo cuando truena no habrá forma de interceptarlos. La segunda: la incapacidad de las administraciones para arrimar el hombro y ponerse de acuerdo en la resolución de problemas de máxima gravedad lleva camino de acabar en metástasis. La sensación de impotencia, de que las instituciones sirven de poco, crece exponencialmente con la táctica suicida de la zancadilla permanente.

Solo importa culpar al rival político y competir por la foto. De gestionar bien los recursos nadie se acuerda. Tanta ineptitud de los partidos a la hora de sofocar sus propios –y bajos– instintos y de ponerse a trabajar de verdad por el bien común genera toneladas de desafección y radicaliza peligrosamente el panorama. Pactar no significa asentir. Implica actitud sincera de escucha, capacidad de diálogo y disposición para asumir las propuestas del contrario.

A estas alturas, achacar lo que ocurre según convenga a la emergencia climática, a "terroristas del mechero" o a la pésima gestión de las autonomías de otro color ya no cuela para explicar un fenómeno tan complejo

El presidente, Pedro Sánchez, visitaba este martes Molezuelas de la Carballeda para interesarse por los daños del que ya es el peor incendio de la temporada y uno de los más graves de la historia de España. Lo hizo sin atender a la prensa, sin encontrarse con los vecinos y con media hora de adelanto sobre la previsión anunciada. A través de una escueta nota de prensa, los zamoranos se enteraron del motivo de su presencia, que era presentar un pacto de Estado para afrontar el cambio climático. Pero, a estas alturas, achacar lo que ocurre según convenga a la emergencia climática, a "terroristas del mechero" o a la pésima gestión de las autonomías de otro color ya no cuela para explicar un fenómeno tan complejo. Algunos focos son ciertamente obra de incendiarios. Activar la investigación, endurecer las penas y estimular la condena social tiene que formar parte de la ecuación. Pero afrontamos un ecosistema distinto. La maleza que antes se mantenía a raya con la actividad ganadera rodea hoy muchos pueblos.

Como no ha habido prevención, ahora ha llegado el momento de la cura. Y la Junta de Castilla y León ya ha anunciado una batería de medidas presupuestadas en 114 millones de euros para dar respuesta a los destrozos provocados por el fuego en toda la comunidad. En 2022, después de que la Sierra de la Culebra se fundiera a negro tras dos incendios devastadores, la misma administración ideó un plan especial de 50 millones de euros a diez años en un paquete de medidas parcelado en reconstrucción de viviendas, recuperación de infraestructuras, apoyo al turismo, gestión de montes, refuerzo de los servicios de extinción y apoyo a la agroganadería. Tres años después, los vecinos de la zona se quejan de que la mayoría de esas ayudas están por llegar y de que, las que han podido salir, requieren tal nivel de burocracia que los ciudadanos sin herramientas básicas de relación con la administración son incapaces de acceder a ellas. Ese no puede ser el camino para este nuevo plan. Si no se ha podido evitar la destrucción, lo mínimo que se puede exigir es garantizar la reconstrucción. El futuro de Zamora depende de ello.

