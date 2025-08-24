Los fuegos no se apagan con propaganda

Como era de temer, la tragedia de los incendios se ha convertido en una tragicomedia política en la que ya parece importar más el "yo no he sido, la culpa es de ese" que los efectos devastadores de las llamas, el análisis objetivo de lo ocurrido y la necesidad de ayudar y de buscar soluciones. ¡Ay, el relato!, el bombardear a la ciudadanía con bulos, medias verdades, manipulaciones, y añadan ustedes lo que mejor les convenga.

Hace unos días, Lorenzo Ferrero publicaba en estas páginas un artículo titulado "Hemos perdido el relato, por favor, no nos quiten la dignidad". Lorenzo Ferrero, que ya sufrió la suyo con la devastación en 2022 de la Sierra de la Culebra y que sigue al pie del cañón, sabe de lo que habla. El relato, el desviar la atención, el convertir en protagonistas a actores secundarios, en colocar en primer plano aspectos o declaraciones mucho menos importantes que actuaciones concretas, fallos o retrasos. Veamos un ejemplo ilustrativo: cuando los fuegos llevaban ya un tiempo quemando, Alfonso Fernández Mañueco aseguró, sacando pecho, que aquí teníamos medios suficientes; la Junta se bastaba y sobraba para acabar con los incendios. Varios días después, en la noche del 15 de agosto, el señor Fernández Mañueco escribía una carta al gobierno central en la que pedía, entre otras cosas, 25 bulldozers, mil militares y diez helicópteros. Así de una tacada. Esa misma noche, con pocos minutos de diferencia, los presidentes de Galicia y Extremadura, ambos también del PP, remitían al mismo destino misivas similares aunque, al revés que Mañueco, no concretaban número: bulldozers, militares, helicópteros, así en general.

¿Qué había sucedido desde el "nos bastamos solos" de Mañueco y los demás hasta las famosas cartas? Muchos lo sospechamos. Feijóo y Génova 13 habían tocado a rebato, es decir exigir lo que sabían que no se les podía dar, pero así desviaban las responsabilidades hacia su amigo Pedro Sánchez. Nada nuevo. Si Sánchez hubiera enviado aquí todo lo que reclamaba Mañueco, quizás no habría habido más medios para Galicia o Extremadura. ¿Qué habrían dicho entonces? Hombre, está claro: no nos ayudan más porque no tenemos Presupuestos Generales del Estado. Podría ser verdad, pero Mañueco lleva unos cuantos años con presupuestos prorrogados (tampoco los presentará para el 2026) y a nadie del PP se le ha ocurrido achacar la escasez de medios a que el presidente de la Junta es incapaz de aprobar los presupuestos. Pero los disparos por tierra, mar y aire contra el gobierno central calan en la gente. Sánchez tiene la culpa de todo. ¿Se acuerdan del cabreo que había en la Culebra hace tres años? Repasen los resultados electorales.

Y luego están los enfrentamientos verbales, esos que terminan acaparando titulares y que, como los aludes, empiezan con poco pero terminan en una gran bola que arrasa con la verdad. Óscar Puente no es un fino estilista y, a veces, tiene un sentido de la ironía y del sarcasmo que se convierte en provocación. Ahora bien, y dicho esto ¿era tan grave lo que escribió contando que Mañueco seguía de vacaciones en Cádiz mientras se quemaba media región? Se armó. Y lo curioso es que, en ciertos sectores y medios de comunicación, hubo más leñazos a las palabras de Puente que a la actitud (pasiva entonces) de Mañueco. ¿Qué habrían dicho algunos si un alto cargo del gobierno central se hubiese ido a comer a Gijón en lugar de seguir los fuegos a pie de obra? Y quien lo hizo fue nada menos que el consejero de Medio Ambiente. Y si hay críticas a las posturas de los gobiernos autonómicos del PP, llega Elías Bendodo y llama "pirómana" a la directora general de Protección Civil. Y lo hace bronceadito y en la feria de Málaga.

Y uno se pregunta: ¿por qué no dejar estos rifirrafes partidistas y centrarse en aumentar la prevención, en ayudar a los afectados (las vacas, las ovejas, las cabras y las abejas comen todos los días) y en lograr acuerdos de Estado que impidan que estas tragedias se repitan?, ¿será posible? No perdamos la esperanza.

