Una de las zonas quemadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda. / Jose Luis Fernández

No tengo Netflix, tampoco tele de pago. Ni falta que me hace. Tristemente tengo delante de los ojos una aterradora y calcinada realidad, que se ha convertido en la serie de televisión más terrorífico jamás ideada por un guionista.

Una triste y chamuscada realidad seriada que se asemeja a Twin Peaks. Aquel éxito televisivo de los noventa que empezaba con el asesinato de Laura Palmer. Nuestra triste y renegrida realidad comienza con un ecocidio, el asesinato de la Naturaleza, en forma de múltiples y variados incendios forestales intencionados en su mayoría.

Aquella serie consistía en interrogar a todos los vecinos. En ir sacando a la luz sórdidos episodios del pasado y viejas rencillas no resueltas. Lo que dejaba entrever que en el famoso pueblo todos tenían algún motivo oculto, alguna malicia, un rencor por aquí y una venganza por acullá. Todos parecían ser culpables.

Igual que sucede en esta, nuestra triste y quemada realidad serializada.

En la que no es necesario ningún detective atormentado y sex symbol para la época, indagando causas, consecuencias, motivos y culpabilidades. Metiendo el dedo en la llaga. Planteando quién gana si el monte sale ardiendo intencionadamente, y no se apaga con celeridad y los medios adecuados.

¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Gritaba en 2004 el país entero echado a las calles tras el mayor atentado, el más brutal, cometido sobre suelo español. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Urge preguntar a nuestras autoridades otra vez, tras el mayor atentado ecológico de nuestra historia.

Lo primero que se enseña en las facultades de periodismo de todo el mundo es a no aceptar, a poner siempre en tela de juicio la versión oficial dada. Desconfiar y contrastar la información recibida vienen a ser sinónimos. No sé en qué consisten los estudios de criminología, pero quiero imaginar que se imparta la misma lección. A no dar nada por establecido, las casualidades no existen. A dudar de todo y de todos.

A Laura Palmer la asesinaron en una época en que no había móviles inteligentes, post verdad, emotivas imágenes creadas con IA ni redes sociales. Tampoco cuando tuvo lugar el atentado terrorista del 11M. En esta ocasión, gracias a todo lo anterior, se ha desatado la teoría de la conspiración colectiva.

Durante estos días, además de a Twin Peaks, la triste, abrasada y abrasadora realidad se ha asemejado a otra serie televisiva de éxito: Expediente X. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Todos tenemos un culpable en mente, un sospechoso a quien señalar.

Sospechoso número uno: Los malvados ganaderos. Ha habido mucha prisa en rescatar las estadísticas que, según el Miteco y el Seprona, demostrarían que en el pasado, detrás de la mayoría de los incendios está la mano de ganaderos perversos, en su ansia por reducir bosque para ganar pastizal.

Malos ganaderos, haberlos hailos. Pero lo que ignora la teoría de la conspiración colectiva es que la ganadería tradicional y de pastoreo maneja razas de vacas, ovejas y cabras autóctonas, que llevan miles de años aprovechando cualquier terreno, por muy malo que este sea.

Desde pastizal, dehesa o monte bajo a vegetación de montaña, zona árida y semi desértica, pasando por barbechos, sotobosque y rastrojeras, incluso tierras baldías, rotos y perdidos. No es necesario quemar nada, los rebaños lo aprovechan todo.

Sospechoso número dos: Intereses ligados a la caza. No sé nada de caza.

Sospechoso número tres: Las energéticas y sus tejemanejes para conseguir, acogiéndose al sacrosanto interés general, reforestar, pero no con encinas o castaños, sino con placas solares y aerogeneradores los terrenos previamente quemados con esa misma intención.

Sospechoso número cuatro: Una legión de pirómanos y locos incendiarios, que ahora salen de hasta de debajo de las piedras. Pese a que los psiquiatras nos advierten de que no se ha diagnosticado un solo perfil de pirómano desde antes del 2010.

Sospechoso número cinco: Según la prensa seria, un nuevo perfil de tonto del bote. Un joven aburrido, y ruralita, porque si fuera de Madriz no sabría dónde queda Molezuelas de la Carballeda, al que no se le ocurre mejor idea que chiscar el ecosistema que habita. Lo dicho, un tonto del bote, aburrido y además masoquista.

Sospechoso número seis: Quiñones y la invasión de las plantas de biomasa.

Sospechoso número siete: Derivado de la desastrosa gestión medioambiental del sospechoso número seis, los brigadistas subcontratados por apenas unas semanas al año, pobretarizados, con unas condiciones de trabajo precarias e indignas y cobrando una miseria.

Sospechoso número ocho: San Florentino Pérez, quién si no, Tragsa, junto a una miríada de empresas que se dedican a firmar contratos con las diferentes administraciones del Estado para apagar los incendios de cada año. El periodismo de investigación los denomina el cártel del fuego. En toda la Europa del sur, existe una Mafia que está ganando mucho dinero con los incendios.

Por eso cada verano le toca a un país diferente arder por los cuatro costados.

¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? El monte sigue en llamas, el fuego continúa devorando superficie arbolada irrecuperable y contaminado el aire que respiramos. Mientras, la teoría de la conspiración colectiva es un no parar de todos sospechando de todos.

Y en medio de este infierno, con voluntarios muertos y enterrados, con heridos hospitalizados y temiéndose aún por su vida, surge la resistencia ciudadana a no dejarse derrotar, la solidaridad entre iguales. Y de nuevo el convencimiento de que sólo el pueblo salva al pueblo.

