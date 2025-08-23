Más reivindicativos

Lo he leído en el periódico de todos los zamoranos: "Cientos de personas reclaman en La Bañeza la declaración de nivel 3 de emergencia. La movilización se suma a las vividas en Ponferrada, Astorga y la capital". Eso es lo que nos falta a los zamoranos: unidad, en este caso frente al fuego y las actuaciones llevadas a cabo. De eso es de lo que adolecemos los zamoranos, de coraje, de ímpetu, de gallardía. Nos las dan todas del mismo lado y, encima, algunos ponen el otro lado para igualar.

A Zamora no la tratan igual que a León y nada digamos Valladolid o incluso la propia Salamanca. Sus gentes hacen que la atención preferente de los que mandan, recaigan sobre ellos. Para Zamora dejan las migajas o no dejan nada. Lo siento pero es así. Nos venden alguna que otra moto que siempre acabamos comprando y, pare usted de contar. Porque, eso, si echamos cuentas, no tenemos nada. Todo se lo quedan los demás, los que protestan, los que reivindican, los que se hacen notar.

Aquí, cuando vienen, como enseguida se les hace la ola, en vista de que tienen asegurado el "rendibú" no nos hacen ni puñetero caso. Si nos pusiéramos y los pusiéramos, en su sitio, otro gallo nos cantaría pero, por lo que veo, todo se queda en tertulias de barra fija, en intenciones y nada más.

Con el feo asunto del tren, parece que despertamos ligeramente del letargo en el que vivimos sumidos, pero fuimos poco exigentes, muy blanditos, nada contundentes. No estoy llamando a la violencia, ni mucho menos, estoy llamando a la perseverancia, a la dureza, a esa reciedumbre que nos ha hecho famosos en la literatura, pero solo eso. Si con lo que nos está pasando, si con los incendios, no espabilamos y nos hacemos mayores, seguirán tratándonos como a niños, encima, niños pobres o todavía peor, tarados.

Hay que hablar en plata y dejarse de florituras y circunloquios. Hay que llamar a las cosas y a las personas por su nombre, y no siempre el de pila, como venimos observando, en los últimos tiempos, con el presidente del Gobierno. El miedo, ¡qué digo!, el pánico a perder el favor, a no ser tenido en cuenta, a caer del escalafón a muchos les vuelve cobardes y, lamentablemente, debo decir y digo, que en Zamora hay muchos cobardes de ambos géneros e ideologías..

Suscríbete para seguir leyendo