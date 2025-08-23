Cuando el agua enseña ciencia

El Duero atraviesa Zamora como un laboratorio natural. No hace falta recurrir a complejas ecuaciones para entender que en sus corrientes y remolinos está escrita la física de los fluidos. La fuerza del agua, su presión y su capacidad de erosión han modelado el paisaje y también nuestra historia.

Desde hace siglos, los zamoranos han sabido mirar al Duero no solo como un río, sino como una fuente de energía y de vida. Ahí están las aceñas, esos molinos hidráulicos que aprovecharon la fuerza de la corriente para moler el grano y garantizar el pan cotidiano. Aquellas construcciones fueron auténticas lecciones de física aplicada, donde la energía potencial del agua se transformaba en movimiento útil. Lo mismo puede decirse de los puentes que jalonan el río, verdaderas obras de ingeniería que muestran cómo el conocimiento de la resistencia de materiales y de la presión del agua se ponía al servicio de la comunicación y el progreso.

Hoy el Duero sigue siendo una fuente de conocimiento. La Estación Biológica Internacional, creada con el respaldo de universidades europeas y reconocida por España y Portugal, trabaja en proyectos de investigación y conservación que nos recuerdan que el agua es un recurso que debe protegerse. Sus cruceros ambientales son una forma distinta de divulgar ciencia desde el propio río, haciendo del viaje una clase abierta sobre hábitats, corrientes y biodiversidad.

Y si hay un lugar en Zamora donde el agua se convierte en protagonista absoluta, ese es el Lago de Sanabria. Un lago glaciar que, con su inmensidad, nos habla de la historia geológica y climática de la península. Hoy, cuando la comarca sanabresa sufre de nuevo el drama de los incendios forestales, el Lago se convierte en un símbolo doble. Por un lado, el poder del agua como modelo científico y natural. Por otro, la esperanza y la resistencia de un territorio que sabe rehacerse. Desde estas líneas, un abrazo solidario a todos los sanabreses que luchan contra las llamas y que encuentran en su lago un espejo de fuerza.

En estos días oscuros, el agua cobra un valor aún mayor. Porque el fuego destruye en horas lo que la naturaleza tarda siglos en construir. Y es entonces cuando comprendemos que el agua, a veces tan olvidada, es el mayor antídoto contra la devastación. El Duero, las aceñas, los molinos y el Lago de Sanabria son recordatorios permanentes de que la ciencia no está en los libros, sino en el territorio, y de que sin agua no hay futuro posible. Quizá hoy, igual que aquel cartel de Aliste que rezaba “sin carreteras no hay progreso”, deberíamos repetir con la misma rotundidad que sin agua no hay vida.

