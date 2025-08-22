Opinión | Cartas de los lectores
Aquí no vengáis
OPINIÓN | No os sorprendáis cuando os arrojen barro o cenizas, porque vosotros mismos habéis cargado las palas
Aquí no vengáis con vuestros zapatos limpios y vuestra frente seca, con vuestra camisa planchada y vuestras palabras huecas.
Aquí no vengáis a buscar una imagen que limpie vuestra negra conciencia porque aquí ya hay suficiente negro y suficiente vacío.
Aquí no vengáis a pisar una tierra sagrada que es de quien se está dejando literalmente la piel por ella.
No os sorprendáis cuando os arrojen barro o cenizas, porque vosotros mismos habéis cargado las palas.
Aquí no vengáis .
Raquel Morán Fernández
