Visita de Pedro Sánchez a Molezuelas de la Carballeda, en Zamora.

Aquí no vengáis con vuestros zapatos limpios y vuestra frente seca, con vuestra camisa planchada y vuestras palabras huecas.

Aquí no vengáis a buscar una imagen que limpie vuestra negra conciencia porque aquí ya hay suficiente negro y suficiente vacío.

Aquí no vengáis a pisar una tierra sagrada que es de quien se está dejando literalmente la piel por ella.

No os sorprendáis cuando os arrojen barro o cenizas, porque vosotros mismos habéis cargado las palas.

Aquí no vengáis .

Raquel Morán Fernández

