El "dies irae" de la dana, el presidente Mazón estaba inmerso en sus asuntos personalisimos. Dada su responsabilidad política, puede tener la obligación de que esto no ocurra. Predecir fenómenos meteorológicos, no son siempre es tan sencillo como esperar al anticiclón de las Azores, otra cosa es una tormenta de gran intensidad o la dana, que bien puede descargar antes de una hora. Allá su conciencia y la de su partido en pleno.

El señor Mañueco, presidente de la comunidad, rodeada de incendios descontrolados, estaba disfrutando de sus vacaciones, el consejero Suárez Quiñones (de dudosa eficacia y responsabilidad, concretamente en incendios forestales) decidió irse a Gijón a echarse unos "culines" con la panda y chapuzarse en la playa) Cabe pensar que ambos mantuvieran la esperanza de que el paisaje y la desgracia fuera más desoladores para hacerse la foto con cara de circunstancias.

Son muchos los políticos de nuestra España que deberían tomar ejemplo de nuestro presidente provincial don Javier Faúndez Domínguez, que apenas vio la humareda, se enfundó en su equipo de bombero forestal, de cuando esta fue su actividad laboral, y fue a primera línea para ayudar en las labores de las cuadrillas, sin pensar en el riesgo o tan solo en su hacienda, porque el monte es de todos. Nuestro respeto y admiración por un hombre honrado y valiente, del pueblo y para el pueblo.

F. Mario Santos

