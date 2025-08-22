Gracias a los vecinos de San Martín de Castañeda

Mi familia es de San Martín de Castañeda, y desde que tengo uso de razón paso allí buena parte de mis veranos. Este rincón, con el Lago de Sanabria a sus faldas, no es solo paisaje: es memoria, raíces y comunidad.

Hoy escribo para rendir homenaje a los vecinos que, frente al avance del fuego, decidieron quedarse y defender el legado de sus antepasados: su ganado, sus tierras, sus recuerdos, su historia. La amenaza de las llamas despertó en ellos una rabia serena, una determinación profunda que mana del orgullo transmitido de generación en generación.

Gracias a la creación de cortafuegos y a la coordinación ejemplar entre vecinos - organizados en turnos día y noche, junto a la UME y los bomberos - nuestro pueblo logró contener y reducir el avance del incendio. La decisión consciente de permanecer, pese a las indicaciones de evacuación, aportó al operativo un conocimiento del terreno y una experiencia vital que fueron clave para enfrentar el desastre aunque el peligro no ha terminado. Seguid resistiendo, vuestra lucha os honra.

Sanabria resurgirá de las cenizas que hoy cubren los paisajes que antaño despertaban la admiración de autóctonos y visitantes. Pero que el humo no oculte lo ocurrido. No basta con proteger los cascos urbanos mientras se deja arder nuestra mayor riqueza, el Parque Natural del Lago de Sanabria, ya que entre Porto y San Martín no existen más pueblos ni carretera. Es urgente analizar los errores, iniciar la revitalización del paisaje y del turismo otorgando las indemnizaciones pertinentes sin mirar colores políticos y mirando por la gente implicada. Que no todo quede en promesas vacías.

Quien tiene un pueblo, tiene un tesoro. Y San Martín de Castañeda está demostrando tener una gran resiliencia, compromiso y sentimiento de pertenencia.

Óscar del Estal Martínez

