Es recurrente en mi familia la anécdota de cuando mi abuelo, ya septuagenario, saludó afectuosamente a un conocido de su quinta por la calle. Intrigados, sus hijos le preguntaron quién era aquel señor, a lo que respondió: "un chico del pueblo". La anécdota es recurrente porque de "chico", a esa edad, a sus hijos les pareció que tenía bien poco. Hacía ya muchos años que no vivía en el pueblo, lo había dejado muy joven y sólo iba de vez en cuando, en contadas ocasiones. Conservaba, desde luego, algunos amigos de familia, que siguen siendo, a día de hoy, grandes clásicos. ¿Clásicos de qué? Del saber estar, del cariño, del ser de ley y del comportarse como hay que comportarse en la vida y estar cuando hay que estar. Viven, estos clásicos, no muy lejos del incendio, a unos kilómetros tienen la antigua casona.

¿Qué es ser "un chico del pueblo"? Hay una unión, unos valores, cada vez más ausentes en la sociedad; hay un ser de aquí y no querer irse. Esta unión y estos valores son los que nos han salvado estos días en una escena no lejana a lo que ya sucedió en octubre. La pasada semana, mientras los políticos se ponían medallas por pedir ayuda a la Unión Europea al quinto día y la ministra respondía combativa y satisfecha que todos los medios que poseemos ya estaban siendo utilizados casi al noventa por ciento, León enterraba a dos chicos del pueblo, de los que ya no quedan.

Inés Suárez-Lledó

