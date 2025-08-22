Bomberos para repoblar

No hay palabras para describir las casi dos semanas de horror que lleva sufriendo la provincia desde que el pasado 9 de agosto empezase el incendio de Molezuelas de la Carballeda. Llamas que arrasan miles y miles de hectáreas y que se llevan con ellas el pasado, el presente y el futuro de una provincia ya de por sí muy dañada.

Esa España vaciada de la que tanto se habla, por la que tanto se supone que luchan las administraciones, pero por la que no se hace nada. Qué fácil es llenarse la boca hablando de la lucha contra la despoblación, pero qué difícil parece luego tomar decisiones que serían realmente eficientes.

Pensemos durante un minuto… Si todo el operativo de extinción de incendios de la comunidad trabajase todo el año, más allá de llevar a cabo labores de prevención durante el invierno que frenaran los incendios en verano y de mantener nuestros montes en las mejores condiciones, ¿no sería una manera de conseguir fijar población?

Los bomberos forestales, como cualquier otra persona, tienen la manía de comer todos los días. Ellos y sus familias. Quizás, si tuvieran un trabajo estable y con buenas condiciones, se quedarían a vivir en esos pueblos que poco a poco se están muriendo. Quizás, si de verdad hubiera una apuesta por el medio rural, se habría invertido en su cuidado. Quizás es que solo se piensa en frases e ideas grandilocuentes, en vez de bajar al suelo y poner en marcha medidas que sí que tienen una repercusión real. Quizás, esos bomberos que se dejan la piel para salvar nuestra tierra durante 4 meses, también podrían repoblarla y salvarla durante todo el año.

