¡Ojalá este escrito se haya quedado obsoleto como los incendios!

Cuando hace más de una semana escribí sobre los tristes incendios del verano, el de Puercas y los pueblos de la Sierra de la Culebra ya parecía controlado, y el que se inició en Molezuelas de la Carballeda era el que más preocupaba porque se iba extendiendo hacia el norte. Algo más de una semana después se han vuelto a reactivar incendios y han surgido en nuevos pueblos de la Culebra, el de Molezuelas crece hacia León, y se está quemando Sanabria. También se están quemando las provincias limítrofes de Orense, León y Salamanca. Se quema el Oeste de España y el Este de Portugal.

Los vecinos se juegan la vida intentando frenar las llamas a las puertas de sus casas, y algunos la pierden, la casa y la vida. Los bomberos forestales también. La guardia civil organiza primero los confinamientos y poco después los desalojos de los vecinos de los pueblos amenazados por el fuego. Se queman algunas casas, el ganado, los cultivos, algunos pueblos enteros. Siguen llegando más medios de extinción de incendios de otras comunidades y de Europa. Las zonas calcinadas reciben las primeras visitas institucionales de las autoridades de la Comunidad y del Estado.

Pero los expertos dicen que el fuego es imparable. Pero los representantes políticos dicen que pondrán todo el dinero necesario para frenarlo o para evitarlo. Los bomberos forestales no hablan porque no les llega el resuello enfrente de las llamas, pero recordamos sus palabras de antes de que se desatara la catástrofe pidiendo más tiempo de trabajo todo el año, más formación y más sueldo. Los vecinos y vecinas se indignan ante el abandono, se desesperan porque el fuego arrasa su tierra, su pueblo, su casa, su vida ¡Lloran!

Hasta lugares de momento alejados del peligro llega el humo que respiramos porque el incendio no da un respiro. Nos despertamos cada día para informarnos por prensa escrita, oída o vista, esperando la buena noticia de que el fuego se ha controlado por tierra, agua y aire. Los periodistas que nos lo cuentan también se emocionan mientras se acercan al fuego, al humo y a las gentes que están sufriendo. En su necesaria y arriesgada información –gracias por estar al pie de la noticia- nos dicen que el fuego sigue avanzando, y que según fuentes bien informadas sólo se atisba una solución si cambia la meteorología.

En pleno siglo XXI, con grandes inventos que nos han llevado más allá de este planeta, nos conectan por internet en cualquier lugar, con Inteligencia Artificial para ayudar a nuestros limitados cerebros, y con tecnología suficiente para extinguir a toda la especie humana en segundos... seguimos mirando al cielo para que llueva y se apaguen los incendios que están acabando con la provincia y reavivando los recuerdos.

¡Ojalá cuando se publique este escrito estas palabras se hayan quedado obsoletas porque estén aún más obsoletos los incendios! Ojalá ni siquiera se publique porque: Laura, este escrito no tiene sentido cuando no se ha muerto nadie, los vecinos han vuelto a sus casas, los veraneantes han regresado a disfrutar de la naturaleza. Y las ayudas de las administraciones han sido tan cuantiosas que no sólo el paisaje negro se ha vuelto verde, sino que ha aumentado la renta per cápita y la densidad de población de los zamoranos, y se ha abierto el consultorio, la escuela y el bar. Además, las instituciones se han puesto de acuerdo en vez de exculparse a sí mismas e inculpar a las demás. Y los trabajadores forestales son fijos sin "discontinuos" y públicos sin "privatizar".

Ojalá se haya quedado tan obsoleto el párrafo anterior, como se han quedado las noticias de un verano normal de los de siempre en Zamora en el puente más festivo del año: cuando los pueblos están llenos de gente en lugar de confinados primero y desalojados después; cuando los montes son el escenario de romerías, senderismo y meriendas campestres; cuando la provincia entera arde pero en fiestas y luce en fuegos artificiales. Ese puente festivo en el que los zamoranos de fuera y los forasteros también aprovechan, además de para disfrutar, para apoyar las reivindicaciones históricas de una tierra vaciada de gente y cada vez con menos servicios. Dicen que la despoblación tal vez sea la causa principal de los incendios. También la falta de medios para prevenir y apagar. Tal vez haya que aumentar los impuestos a quienes más tienen.

Ojalá hayan vuelto a la actualidad informativa las serpientes de verano en lugar de nuestra Culebra, y el falso curriculum académico inventado de los políticos y políticas sea de nuevo la noticia del día, en lugar de la falta de formación con la que se enfrentan los recién contratados por unos meses para controlar el fuego.

Porque lo que es absolutamente obsoleto es la falta del currículo profesional necesario para los bomberos forestales que apagan los incendios con tanto arrojo y valentía como falta de formación especializada en muchos casos, tal y como denuncian los sindicatos que velan por su seguridad mientras los trabajadores se arriesgan por la nuestra. Con poco "curriculum" y poco sueldo, pero con mucho valor "vitae".

Lo que no van a quedar obsoletos son los recuerdos, que a medida que se calcinan las tierras de Zamora, se reavivan como el fuego con la fuerza del viento.

Recuerdo del curso que trabajé en Tábara cuando nació Claudia, y del año como maestra en Samir de los Caños donde Violeta empezó a dar los primeros pasos "solita la niña" y a llamar a los coches "tató" porque veía más tractores que otros vehículos. Recuerdo de los años trabajando en el instituto de Alcañices recorriendo la que sigue siendo carretera en vez de autovía a Portugal, y de los alumnos y alumnas que procedían de esos pueblos que se nombran en las noticias porque se quemaron hace tres años y vuelven a prenderse de nuevo. Esos jóvenes que habrán salido de su pueblo y estarían de fiesta en agosto hasta que volvió a arder la Culebra.

Recuerdo de cuando empecé a trabajar como maestra, en Porto de Sanabria, donde estuve tres cursos y tuve mis primeros alumnos. De los veranos de felicidad en el camping del Folgoso, al lado del Lago. De cualquier tiempo en Ribadelago, en Vigo, en Pedrazales, en San Martín de Castañeda en la montañera. En toda Sanabria que es única en todos los sentidos de la palabra. Y ahora se está quemando la alta Sanabria y los habitantes del pueblo han sido desalojados ¡Y ahora el fuego está llegando a la orilla del Lago!

Las orquestas de las noches de verano no pueden apagar tanta tristeza. Y no consigo entender cómo no se han quedado obsoletos los incendios de Zamora después de once días de lucha contra el fuego. No sé si hay culpables o hay soluciones. No sé si es la Junta o el Estado. No sé si sobran galgos o podencos en los despachos, o si faltan churras o merinas en el monte. No sé si es mayor la indignación o la pena.

Pero sé que lo que no debe quedar obsoleto es el recuerdo de estos días. Para que cuando todo esto pase no nos olvidemos de ayudar a quienes han perdido sus bienes y su forma de vida. Para que no nos olvidemos de buscar con tranquilidad las causas para evitar que otra vez vuelva a pasar.

Porque lo que no vamos a olvidar es el recuerdo de esta tierra antes del incendio.

Como no olvidamos a Palestina antes del genocidio, su tierra, su gente... nuestra tierra, nuestra gente.

Suscríbete para seguir leyendo