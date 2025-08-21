Así nos trata nuestra amada y nunca bien ponderada clase política, como si fuéramos tontos, pero muy tontos. Incluso en pleno uso de la palabra utilizan un tono a veces condescendiente, aparentemente didáctico, como tratando de aleccionarnos permanentemente. Hemos crecido, no somos unos pazguatos, aunque a veces lo parezcamos, y nos gusta que nos traten de manera bien diferente. Bien es verdad que a veces pienso que los tontos son ellos y no pueden actuar de otra manera que no sea desde la tontuna.

Sánchez decidió abandonar La Mareta, primero para hacer el ridículo más espantoso en la reunión de líderes europeos, promovida por Úrsula von der Leyen, a la que no fue invitado, conformándose con participar sólo en el balance de la reunión virtual sobre Ucrania. Y ya con posterioridad, se dejó ver, muy bronceado, pero igual de demacrado que antes de las vacaciones, en las zonas machacadas por los incendios.

Escenarios dantescos que vio a distancia y posiblemente con prismáticos. Porque, en lugar de patear el suelo calcinado, en lugar de remangarse como todos esperábamos, en realidad tuvo reuniones de despacho sólo que al aire libre. No fue el único. Y, una vez allí, cuando se despliegan los micrófonos, es cuando se suelta lo que se lleva aprendido y que no es lo que los afectados y el resto de españoles queremos oír.

Como la mayoría de agricultores y ganaderos, estoy hasta las narices y un poco más arriba de, a propósito de los fuegos, escuchar que la culpa es del cambio climático. ¿A quién quieren engañar? ¿Nadie le ha dicho a todo un presidente del Gobierno que el 87% de los fuegos que se producen en el estío tienen causas humanas y que la gestión del monte lleva años en retroceso? Que se lo digan al presidente Sánchez y de paso aprovechen para contárselo a Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández (jo, qué apellidos más elaborados), consejero de Medio Ambiente, de la Junta de Castilla y León. El mismo que nos la jugó con los incendios de la Sierra de La Culebra y nos la ha vuelto a jugar ahora.

Me repatea que el Gobierno insista en presentar un escenario de emergencia climática que no se sostiene con los datos, a sabiendas de que los incendios de origen humano siguen siendo los más frecuentes, y responsables del mayor porcentaje de superficie quemada. Desgraciadamente sus responsables, salvo excepciones, nunca son identificados ni por lo tanto sancionados. Ahí tiene usted el "cambio climático".

