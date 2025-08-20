Residencias vacacionales de alto standing

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, ayer en Eivissa. Isabel Díaz Ayuso sale de un restaurante donde ha comido, a 12 de agosto de 2021, en Ibiza, Baleares, España. PRESIDENTA;COMUNIDAD DE MADRID;POLÍTICA José Ruiz / Europa Press 12/08/2021. ISABEL DÍAZ AYUSO;ISABEL DIAZ-AYUSO;José Ruiz; VACACIONES EN IBIZA DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID / José Ruiz / Europa Press

Vivimos una época en la que los partidos políticos tienen las armas cargadas hasta las trancas: unas veces con munición, otras con salvas. El objetivo es hacer el mayor ruido posible. Su deseo hacer temblar a los rivales y meter el miedo en el cuerpo a los sufridos votantes.

Raro es el día que no se produce algún desaguisado que facilite tales desatinos. A nada que te descuides se llenan los telediarios de opinadores, de creadores de opinión, de publicistas y de expolíticos sobrantes de "piso piloto", vendiendo la burra en función de la empresa o del grupo de presión que les esté pagando.

Hace unos días resultó ser que la presidenta de Madrid decidió ocupar un chalet propiedad de aquella comunidad autónoma, para pasar el fin de semana. Quiso el destino que aquella noticia llegara a oídos de la oposición que no tardó ni un segundo en sacar los cañones de las troneras del galeón rompiendo fuego a discreción. En circunstancias normales la noticia no hubiera tenido demasiada trascendencia, ni hubiera copado demasiados titulares, pero en estado de guerra cualquier movimiento del "enemigo" se aproveche para mejorar la posición en el frente.

Dado que las circunstancias políticas son de máxima alerta, aquella acción fue atacada desde todos los flancos. El punto más débil de la ocupación de la presidenta y su familia, vino a ser que el chalet de marras, junto a una extensa parcela, había sido comprado por la Comunidad de Madrid con el fin de desarrollar estudios y desarrollos relacionados con el medio ambiente. Pero en ningún caso su uso se había destinado a disfrute de la presidenta o presidente comunitario.

Por otra parte, el intento de justificación de la ocupación por parte de la señora presidenta resultó ser burdo y pueril, ya que alegó que se había llevado la comida de casa, pasando antes por el supermercado, o por "Rodilla" para comprar unos sándwiches como podría haber añadido algún mal pensado. Y es que aún quedan políticos que piensan que los ciudadanos de a pie llegamos a creernos que son capaces de torcerle los cuernos de la luna.

Compañeros de partido se apresuraron a decir lo que vienen repitiendo, como un mantra, desde tiempo inmemorial: que el presidente del gobierno se va de vacaciones a palacios y residencias de alto standing, de los que es titular el patrimonio nacional. Pero sin reparar en que en el objeto de esos espacios está establecido que sea lugar de residencia de presidentes de gobierno o de jefes de estado. Quiere esto decir que tanto este presidente como los anteriores y, al paso que vamos, los siguientes, seguirán pasando parte de sus vacaciones en lugares tan extraordinarios como lujosos.

Así pues, el desaguisado creado por la presidenta no fue producido tanto por las características del sitio en cuestión sino por el hecho de haberse aprovechado de algo común dedicado a otro fin, utilizándolo en beneficio propio.

De hecho, el establecimiento de lugares de residencia vacacionales para jefes de estado y de gobierno es una costumbre común en un buen número de países: en parte por seguridad, y en parte como prebenda propia para gente de tan alta alcurnia. De hecho, hasta el jefe de estado del Vaticano, o sea el Papa, tiene establecido desde el S.XVI un lugar de vacaciones en el Palacio de Castel Gandolfo, situado a veinte kilómetros de Roma.

Pero lo cierto es que si se tomara como una acción normal lo de ocupar dependencias públicas para hacer en ellas un uso privado cuando a las autoridades les viniera en gana, se llegaría a sentar jurisprudencia, sin necesidad de haber pasado necesariamente por los tribunales de justicia. O en el peor de los casos llegaría a establecerse como costumbre. De ser así, el alcalde de Madrid tendría la tentación de pasar alguna velada en el palacio del precioso jardín de la Alameda de Osuna. A nivel local, en Zamora, el alcalde podría pasar los veranos, tan fresquito, en la casa donde veraneaba el vizconde de Garcigrande, ahora casa del guarda, en el bosque de Valorio. Y el presidente de la Diputación hacer lo propio en alguna de las dependencias de esa institución en el Lago de Sanabria.

Aunque algunos ciudadanos pudieran llegar a esas conclusiones no podría evitarse que la clase dirigente continuara considerándonos como a los prisioneros de la fábula de Platón, en la Alegoría de la Caverna. O sea, portando cadenas en el cuello, y viendo pasar las sombras reflejadas sobre las paredes merced a la luz del fuego, en una percepción limitada y engañosa de la realidad. Aunque, afortunadamente, existan cada vez más prisioneros liberados que hayan conseguido ver la realidad en el exterior, merced a la luz del sol, no hay que relajarse. n

