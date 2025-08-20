¿Solo nos queda rezar?

No. Categóricamente, no. Nos queda exigir. No pedir, exigir. Estamos en nuestro derecho. Somos tan blandos, tan conformistas que no nos hacen ni caso. A la política se va a servir, no a servirse del cargo. Hasta que los ejercientes no lo entiendan así estamos en manos del caos. Es la situación por la que atravesamos por no haber aprendido la lección, ¿cómo?, previniendo. El incendio de La Culebra debió ser el último. Desgraciadamente, visto lo visto, fue uno más. Zamora está viviendo un infierno. Sanabria desaparece bajo las llamas, ¡Dios no lo quiera!, sólo confío en Él.

No quiero dos leyendas para Sanabria. La del agua y la del fuego. La de Valverde de Lucerna y ésta a la que asistimos impotentes, porque ya no se puede más. ¿O sí? "Más vale prevenir que lamentar", reconoce el refrán, pero eso no va con quienes pueden y deben evitar estas situaciones de desastre como la que vive buena parte de la provincia. Qué pasa, ¿que nadie aprendió la lección? ¿Qué más tiene que ocurrir? Vale ya de echarse la culpa los unos a los otros, sólo la unión hace la fuerza. Únanse, trabajen denodadamente y realicen políticas de prevención de incendios. Sabido es que los incendios se apagan durante el invierno. Lamentablemente, en invierno los del terno azul hibernan.

Nos pasa lo que nos pasa porque los ciudadanos estamos adormilados si no directamente anestesiados o narcotizados. Menos parabienes y más exigencias. Y a los pirómanos y a los que intencionadamente prenden el mixto, una vez pillados, a la cárcel sin remisión de pena. Esto no se puede tolerar. Sólo me faltaba, cuando logren aplacar al dragón que, en lugar de pinos y otras especies arbóreas, en el suelo quemado por la mano del hombre, planten placas solares y molinos eólicos. Entonces, nos darán la razón a los que venimos viendo algo sospechoso en estos incendios.

No estoy para versos. La situación es demasiado prosaica. Por un lado, a ver cuándo nos echamos a la calle. Por otro, a ver cuando activamos la rogativa que sea para pedir remedio a esta necesidad urgente. Recemos, pero también actuemos en consecuencia y exijamos. Basta ya de callar. Basta ya de silencios que no conducen a ninguna parte.

