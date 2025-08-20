Festival Flamenco de Villaralbo: carta abierta

El sábado tuve la oportunidad de asistir al XVII Festival Flamenco de Villaralbo, un evento cultural de primer nivel en nuestra provincia, organizado por el Ayuntamiento de Villaralbo con la colaboración de la Peña Flamenca Amigos del Cante y distintas entidades. Un espectáculo que debería ser un motivo de orgullo colectivo, con un coste de 20 euros por entrada y que, precisamente por estar sufragado en parte con recursos públicos, exige transparencia y ejemplaridad en su desarrollo.

Nada más entrar, me encontré con varias filas de butacas vacías. Cuando intenté ocupar una de ellas, se me indicó que no podía hacerlo porque estaban reservadas. Sorprendida, pregunté al alcalde de la localidad por esta situación. Su respuesta fue que las plazas estaban destinadas a autoridades, aunque él mismo trató de evitar contestar a si era ético reservar más de 30 asientos.

Que se aparten unas pocas localidades para representantes institucionales puede ser comprensible como muestra de cortesía hacia quienes colaboran con el festival. Pero lo ocurrido excedió cualquier límite: tres filas completas, de unas doce o catorce butacas cada una, quedaron vetadas para el público general. Finalmente, esas plazas terminaron ocupadas por cargos públicos y, en muchos casos, por esposas, hijos y amigos de estos, y eso no pongo en duda de que todos y cada uno de ellos pagó religiosamente su entrada al igual que el resto de los ciudadanos.

Aquí el problema no es solo la ocupación de unas butacas privilegiadas. El verdadero problema es que el propio Ayuntamiento, como organizador, facilitó y legitimó este reparto desigual. La institución que debería velar por la igualdad de trato entre sus vecinos fue la primera en promover una práctica que discrimina y divide, estableciendo de facto dos categorías de asistentes: los ciudadanos que pagaron escrupulosamente su entrada y los invitados con acceso preferente cuyo paso por taquilla ni siquiera está claro.

Con ello se transmite un mensaje desolador: que la política local puede convertirse en un cortijo donde se confunde el servicio público con el privilegio personal. Y no se trata de un gesto menor. Actitudes como esta minan la confianza en las instituciones, porque la democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años, sino en cómo se gestiona el día a día, en la forma en que se respetan —o se vulneran— los principios de igualdad y ejemplaridad.

El nerviosismo de algunos de los presentes cuando pensaron que estaban siendo fotografiados en esas butacas, o la apresurada maniobra de apilar las sillas al terminar el acto para disimular la evidencia, muestran que eran perfectamente conscientes de estar disfrutando de un trato de favor impropio.

Los vecinos eligen a sus representantes para que velen por el interés general, no para que se comporten como pequeños señoritos con derecho a privilegios. Y lo más preocupante es que estas prácticas, si se normalizan en lo local, terminan perpetuándose en ámbitos provinciales, autonómicos o estatales. Así se alimenta esa política de favores y abusos que tanto daño ha hecho en España.

Nuestro refranero lo dice con claridad: "Si quieres ver al señorín, dale un puestín". En Villaralbo, el Ayuntamiento organizador del festival ayer quedó en evidencia.

La cultura merece respeto. Los vecinos merecen respeto. Y las instituciones, empezando por el Ayuntamiento, deberían ser las primeras en dar ejemplo de igualdad, humildad y cercanía. Porque si la política no sirve para eso, entonces ¿para qué sirve?

Catalina Bellido

