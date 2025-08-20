La esperanza entre cenizas

En Chenosdanta hay una fuente con el agua tan fría que si un saltamontes tenía la desgracia de caer en ella moría instantáneamente "porque se le cortaba la sangre", me explicaba mi padre. Chenosdanta, esa penillanura ya cerca de la Laguna de los Peces, que tantas veces fue espacio de recreo y meriendas familiares, de reuniones de amigos en el verano, es ahora un paisaje lunar, abrasado por un fuego infernal. Lo sé por los vídeos que nos envían quienes se quedaron en el pueblo de San Martín de Castañeda, la heroica resistencia que vela por nuestro paraíso sanabrés. Este pasado lunes debía haber sido como todos los lunes de todos los agostos: de compras y chafardeo en el Mercado del Puente, colas para los pulpeiros de O Carballiño, donde te cruzas con otros sanabreses que han regresado de la diáspora, cuarta y quinta generación descendientes de emigrantes atados a ese cordón umbilical que nos impide alejarnos definitivamente, porque Sanabria es el seno materno que nos acuna y nos inspira, aunque sus hijos protagonicemos peleas cainitas, como buenos hermanos.

Como periodista, estás acostumbrada a las historias ajenas más duras. Empatizas y sientes todos los testimonios, cada imagen, cada detalle. Si no, no serías capaz de contarlo y ese es, al cabo, nuestro oficio. Pero aún así, existe una delgada línea que te mantiene a salvo del primer frente. Siguen siendo cosas que le ocurren a otros. Solo que esta vez te está pasando a ti, es tu propia historia y la de los tuyos la que queda impregnada en las lozas antiguas de las abuelas cuando echas la última mirada al salón, ya desde la puerta. Con el último giro de llave, los recuerdos se amontonan junto a las lágrimas. Vivencias de niña y de adolescente, nostalgia de risas, memorias de tiempos de luto y de reencuentro. El pasado queda fundido a negro. Me resisto y doy la vuelta a la llave en sentido contrario. Me llevo la foto de mis padres dentro del bolso, el corazón ya no me basta.

La Guardia Civil apremia. Hay mayores que han resistido tantas cosas que se niegan a abandonar lo que tanto sudor costó mantener. Antes arder entre los muros que levantaron casi con sus propias manos, dicen otros. Ay, qué pocos quedan de esa generación tan maltratada, la hija de la posguerra, la que cargó a cuestas con el desarrollo de todo un país entre las cicatrices del éxodo y la morriña de esa patria reencontrada en días contados como estos que nos acaban de robar. Hace una semana enterramos a uno de los últimos, de los más jóvenes. En la despedida dimos por cumplida su última promesa en el diminuto camposanto junto al Monasterio. Su familia tampoco quiere marchar. Aquí no se abandona a nadie, ni a vivos, ni a muertos. San Martín de Castañeda no es la hez del Lago de Sanabria de Unamuno. Vuelve a ser el pueblo de las Misiones de Casona, el de aquellos vecinos que daban a los demás incluso cuando no quedaba nada para dar.

El Lago de Sanabria cubierto de un manto de humo denso durante los incendios. | / MARIAM A. MONTESINOS

Ordenan partir. Los coches van saliendo carretera abajo; también arrancan desde el patio, aún adornado con banderines de la fiesta del sábado, los autocares que van a realojar en Benavente a los vecinos que no enfilan directamente a Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla en un regreso anticipado e inesperado, cargados de impotencia. Pero ni toda la rabia que acumulamos los que avanzamos entre el fétido y abrasador aliento que emana del monstruo parecen servir para contener su furia desmedida. Dejamos atrás ese paisaje verde y azul, donde el agua canta entre las piedras, perdido entre la espesa humareda, casi irrespirable. Un puñado de valientes se queda para luchar junto a la UME y las brigadas forestales de la Junta. Nos comunicamos por un chat. Hasta nos avisan si tienen que pasar con la maquinaria por nuestras tierras, las que ganaron palmo a palmo al monte nuestros antepasados.

Ellos son los que se quedan siempre, los demás somos hijos de la emigración. Vamos y venimos a disfrutar del paraíso, pero ya no distinguimos los parajes ni conocemos sus nombres. Abuelos, me hace falta una tertulia de aquellas bajo el olmo del Castro para volver a aprender. El monte ya no es el mismo, el agua del lago hace tiempo que calienta como si en el fondo ardieran de nuevo los hornos de Valverde de Lucerna. Tememos que la desidia de tantos años aniquile ese vergel cargado de magia y misterio que forjó cada generación surgida de las raíces de un mismo roble. Quiera la Virgen Peregrina, nuestra patrona, que no se repita la leyenda del lago, que el virulento incendio no se transforme en otro bastón como el que clavó Cristo para castigar la soberbia que sigue inundándonos, ni que nos anegue, esta vez, en ceniza. Confiamos y depositamos nuestra esperanza y nuestro agradecimiento en quienes veláis por nuestra tierra, regada con vuestro sudor y nuestras lágrimas. La tierra que nos une y a la que queremos, a la que necesitamos volver, para encontrarnos todos de nuevo. Que así sea.

