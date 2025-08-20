¡Es la despoblación, imbéciles!

Pura matemática. Las provincias más despobladas son las que se queman. ¿Y por qué? Clarinete: son las más abandonadas, en todos los sentidos. Las gentes que viven en ellas son mayores, sin autoestima, no tienen fuerzas, están desanimadas, derrotadas, sus vidas son espejos apagados, mal bruñidos. A los partidos políticos que gobiernan las instituciones no les interesan, suman pocos votos, no cuentan, ¡son victimistas y negativas! ¡16 habitantes por kilómetro cuadrado, eso es un desierto, mantener los servicios cuesta un huevo!

No hay quien pare los incendios en los bosques cuando llegan crecidos y a la carrera, alimentados por el cambio climático y el abandono de los montes bajos y los eriales, antes tierra de labor, comederos antaño de la ganadería extensiva. Nadie quiere ser agricultor, ser ganadero es muy esclavo. No hay relevo generacional. No se lleva trabajar sin paraguas.

La normativa actual, cualquiera, está tiznada de ecologismo estrambótico, urbanita. Se prohíben quemas controladas, la burocracia hace casi imposibles los trabajos silvícolas; quienes viven en el ámbito rural ven bosques y montes como el lugar de donde le vienen jabalíes, cérvidos y lobos, los bichos que comen y destruyen sus plantaciones. El matorral que crece a su albur, está protegido. Todo está preservado menos los seres humanos. ¿Entonces?

Europa ha convertido la Política Agrícola Común (PAC) en un vivero de terratenientes. Ya solo son rentables en el campo las macroexplotaciones. En vez de incentivar que los cinturones que abrazan los bosques se planten de girasol, por ejemplo (el mejor cortafuegos en verano), o se dejen en barbecho, la PAC anima a dejar zonas sin cosechar con el fin de favorecer la biodiversidad. ¡Y los incendios! ¡Tócate las narices!

Sánchez propone un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Vale. Otra perdiz muerta porque no se pueden mezclar ideologías con necesidades en tiempos de polarización. Lo que hay que construir es un puente para frenar la despoblación, romper el desequilibrio territorial y evitar que el 90% de la población viva en el 10% del territorio. ¡No se puede seguir fomentando la creación de ciudades monstruos, viveros de contaminación, islas que se levantan en medio de un mar de eriales y vacío, donde comprar o alquilar una vivienda es casi imposible!, ¡los solares más caros que el oro, pero estamos locos!

¡Es la despoblación, imbéciles, lo que quema los montes! Y el cansancio, la amargura y la impotencia de unas gentes que se sienten humilladas cada día, seres humanos que no cuentan para los gobernantes empeñados en ganar votos donde los hay a millones, ¡los mismos que hacen lo posible para enterrar a quienes son un estorbo y no llenan ni el culo de las urnas!

