Y vuelta la burra al trigo

Uno de los muchos recuerdos que tengo de mi infancia era estar estudiando en la cocina matemáticas con mi padre. Tengo grabado que, al equivocarme varias veces cometiendo el mismo error repetidamente, él siempre utilizaba esa frase.

Hoy, le encuentro todo el sentido

Hace tres años ya escribía sobre, por desgracia, el famoso incendio de la Sierra de la Culebra de 2022. Creo que otras personas tienen mucho más derecho que yo a contar los terribles momentos que están pasando de nuevo. Vecinos de los pueblos afectados, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios, periodistas. Pero supongo que, ahora mismo, están demasiado ocupados intentando salvar nuestra tierra, nuestro patrimonio natural, sus casas, su historia, sus vidas. Otros, tratando de contar al resto de España que, de nuevo, volvemos a aparecer en las noticias de ámbito nacional por otros terribles incendios. Jugándosela también para que los demás podamos tener una mínima idea de la desgracia y gravedad de lo que está sucediendo de nuevo. Otra vez.

Supongo que todos ellos, cuando terminen de tratar de salvar lo poco que el fuego no haya devorado a su paso, serán entrevistados, mostrando el panorama desolador que un incendio de esta magnitud deja tras de sí.

Y yo me planteo ¿aprenderemos algo después de que esto vuelva a suceder? Otra vez…

Y es entonces cuando no puedo evitar que salga de mi interior un sentimiento de indignación y rabia que hacen que tenga que escribir esta carta.

No me cabe duda de que habrá infinidad de personas mucho más versadas que yo en la gestión de patrimonio natural y en su protección. Pero creo que también tiene mucho que ver con la educación. La que no tienen muchos de nuestros políticos. Y no me refiero a títulos y másteres. Estoy hablando de comprender que, cuando tienes en tus manos la gestión de algunas de las cosas más importantes en la vida de las personas y de las otras especies que pueblan este planeta (me da lo mismos sanidad, educación o gestión medioambiental) el económico no puede ser el único criterio a tener en cuenta.

Comprendo que no será fácil gestionar el dinero. Lo entiendo. Pero es su puto trabajo. Son ellos los que han elegido ponerse al servicio del resto de ciudadanos. Su trabajo es cuidar de nosotros. Y no lo están haciendo. Otra vez. Ni de nosotros ni de nuestro entorno y patrimonio natural. ¿O debemos normalizar que esto vuelva a suceder solo tres años después, cuando todavía da autentica pena visitar la Sierra de la Culebra? ¿Es normal que se estén esperando todavía ayudas e intervenciones pendientes del anterior incendio? Obvia y rotundamente, no. Basta ya de que tomen a la gente por imbécil. No lo somos.

Quizá a nuestros políticos les hace falta alguna clase más de ética y moral y alguna menos de economía. Tampoco vendría mal que comprendiesen que cuando se está quemando el lugar en el que vives, y no me refiero solo a las casas, sino al entorno, quizá no es lo más adecuado decir que la gente no debe de preocuparse; que se pagarán todos los daños provocados por los incendios. ¿Acaso el dinero va a hacer que el monte se recupere y sus especies vuelvan a su estado original plantado billetes?

Esta es la ignorancia, incompetencia y, sobre todo, la falta de sensibilidad de la que nuestros políticos hacen gala. Con cruces de reproches en redes sociales que para nada ayudan a poner un poco de cordura en toda esta situación y que consiguen que la ciudadanía sienta una total vergüenza de la clase política. Luego nos llevamos las manos a la cabeza intentado comprender el ascenso de los populismos y de partidos que prometen bajar impuestos manteniendo nuestros derechos sociales.

Quizá, si estuviésemos dispuestos a tener unas dotaciones dignas durante todo el año y a pagar a profesionales que se juegan la vida con una remuneración acorde a su trabajo y a la importancia de lo que hacen, otro gallo nos cantaría. Pero no. Contratos de mierda encadenados, sueldos indignantes y condiciones laborales en general que rozan el Tercer Mundo. Otra vez.

Y nada cambia. Ya está bien.

Y la pregunta es: ¿vamos a consentir que todo siga igual?

Daniel Valcárcel

