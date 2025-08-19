Cuanto más tarde, más dura será la caída

Una vez más, aunque Sánchez se haya dejado caer por una parte del Noroeste de la España que arde, para hacer unas declaraciones que ya nadie valora, la realidad es que, como siempre, evita pisar el terreno y asumir el mando cuando la situación lo requiere (lo que se llama: "escurrir el bulto"), porque prefiere "no mojarse" y que sean otros los que "se quemen". Literalmente: no dar la cara, no vaya a ser que se la rompan.

Cuando hace ahora poco más de tres años, el presidente del Gobierno se acercó a la Sierra de la Culebra para "interesarse" por el estado de las zonas más afectadas por el incendio que hizo estragos en las mismas, al dirigirse a un paisano del lugar que le decía: "lo hemos perdido todo", diciéndole: "lo vamos a arreglar…" Sánchez se encontró con una respuesta que lo dejó planchado: "tu, tu que vas a arreglar…".

A principios de noviembre de 2024, cuando las calles de Paiporta y de todos los municipios valencianos que habían resultado anegados por la maldita DANA aún seguían impracticables, el presidente, que se había acercado a Valencia para acompañar a los reyes en la visita que habían programado a las zonas afectadas por la riada, nuevamente se vio increpado por los vecinos que le estaban esperando, hasta el punto que algunos intentaron agredirle, lo que no lograron gracias a que las fuerzas de seguridad que cuidaban de él le protegieron y le ayudaron a salir "corriendo" del lugar; cosa que no hicieron ni los reyes ni el presidente de la Comunitat Valencia, que, como pudieron, aguantaron el "chaparrón", poniendo incluso en peligro su integridad física (el presidente no volvió a dejarse caer por las zonas afectadas por la DANA nunca más).

Podría seguir haciendo alusión a algunas de las muchas ocasiones en que Pedro Sánchez ha tenido que salir "por pies" de los lugares que, en razón de su cargo, se ha visto obligado a visitar para intentar mostrar su solidaridad con el pueblo. Pero como el pueblo, lleva tiempo demostrándolo, no lo quiere ni ver, pues, y a los hechos me remito, ha decidido hacer de su capa un sayo y pasar de él, como si gobernara solo para los que le jalean en los mítines que le preparan los suyos. Cada vez son menos los lugares en que es bien recibido -levantar muros es lo que tiene-.

Por eso, aunque media España está ardiendo, Sánchez, quizás para intentar reponerse de los últimos reveses que ha recibido (algunos, de sus más directos colaboradores), ha decidido mantenerse al margen de las catástrofes naturales que están asolando el país y seguir disfrutando de las excelencias de la Residencia Real de la Mareta, en Lanzarote, donde está pasando sus vacaciones, porque allí no tiene que soportar calamidades ni aguantar a la población de la España calcinada.

Cuando se vayan apagando los fuegos, el presidente, supongo que más entonado de lo estaba las últimas veces que se dejó caer por el Congreso de los Diputados, reaparecerá en algún acto de los muchos a los que acude, no para rendir cuentas sino para mitinear, y, aunque en su fuero interno esté colérico por todo lo malo que le está sucediendo, intentará ir recuperando terreno pensando en lo que le pueda quedar en la Moncloa, si es que los casos que están abiertos en sede judicial no le dan motivos para dejarse caer antes de la cuenta.

Sea como sea y cuando sea, Sánchez no abandonará el barco sin antes haber echado la culpa de todo lo malo que le ha sucediendo a los que hemos tachado de penosa, por no decir vomitiva, su gestión, desde el minuto uno, es decir, desde que manipuló la votación que lo hizo salir de Ferraz investido Secretario General de un partido que, a poco que siga dirigiéndolo, va a quedar convertido en residual.

Señor Sánchez, todo el pueblo español sabe que usted huele a podrido, y que si sigue aguantando el tipo es porque piensa que mientras que no se resuelvan los casos en los que están imputados los que le pusieron donde está, puede ir tirando…

¡Allá usted y, sobre todo, allá su partido si se lo sigue consintiendo!

La ciudadanía, no lo dude, lo tiene ya sentenciado y lo ha condenado.

Y si no, tiempo al tiempo.

