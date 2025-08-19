Una sede más que necesaria

Lo tenemos al alcance y no lo sabemos aprovechar, muy típico de Zamora. No terminamos de aprender nunca y así nos pinta, casi siempre en bastos. Ya va siendo hora de que pinte en oros. Es posible. El oro, pasa directamente por la Escuela de Industrias Lácteas tan necesaria para esta ciudad y provincia por todo lo que representa. Pero hete aquí que necesita una sede permanente para desarrollar su actividad formativa, una sede que lleva esperando se me antoja que ya demasiados años.

Hay que darle forma. Vida tiene, y ayudaría sobremanera a convertir Zamora en la capital nacional de la Formación del sector lácteo. Ignoro si falta voluntad, no creo, o es cuestión de dinero. La Junta de Castilla y León debería mojarse y darle el impulso que necesita, el impulso definitivo, con todas las bendiciones. Hay que salir del actual impasse. Hay que apoyar a esta tierra y dejar de mirarla por encima del hombro. El vacío de almas no significa vacío de ideas, de voluntades y de trabajo bien hecho. Los zamoranos estamos hasta las narices y un poco más arriba de que todo lo que aquí se pergeña, acabe en Valladolid o en Palencia o en León. ¡Ya está bien!

No descubro nada nuevo si digo que estas escuelas son fundamentales porque profesionalizan el sector. Eso es lo que se pretende, ¿no? La cualificación del personal es de suma importancia para garantizar la calidad, la seguridad y la tecnología precisa para elaboración y control de la leche y sus derivados. ¿A qué se está esperando para dar la necesaria luz verde a la materialización en forma de sede permanente de esta Escuela? Hay que retener como sea a los talentos con vitola zamorana. Que dejen de ‘emigrar’ a otras latitudes por cercanas que sean. Y Zamora ¿qué?

Esa sede permanente es necesaria ya, sin más demora. Que no se quede en propaganda y literatura todo lo que se ha vertido sobre ella desde su creación. Dejamos pasar los tiempos, las oportunidades y así no vamos a ninguna parte. Ha sido extraordinaria la iniciativa de quienes creyeron y fomentaron su creación, de quienes han visto que el futuro del sector lácteo pasa por la formación, es decir por esta Escuela, una Escuela más que necesaria, que pide a gritos una sede permanente.

Suscríbete para seguir leyendo