Cuando arde todo alrededor y no se tienen las fuerzas, los medios, ni el saber, lo sensato y lo obligado es huir de la quema, alejarse del peligro, por mucho que en la huida dejemos atrás nuestra vida para, precisamente, salvarla, aun cuando, si todo se da mal, pueda ser que sea lo único que hayamos salvado, con lo que el vacío hará acto de presencia y se enseñoreará de los años próximos como el águila merodea a sus víctimas incansablemente cada amanecer. Este dolor del vacío es más lacerante cuando se echa la vista atrás y lo que queda son campos, casas y recuerdos quemados, animales muertos, empresas en quiebra definitiva y, en el peor de los casos, seres queridos fallecidos de los que ni siquiera pudimos despedirnos. Todo y todos ellos eran los nuestros, de ahí el vértigo por la soledad que se cierne y por la sensación de que nada ha servido para llegar a ningún sitio; parece que entre el humo que deja el fuego solo queda la nada, ese "horror vacui" que llevó a los romanos a no tener el cero en su numeración.

El fuego ha arrasado cuanto encontró a su paso, pero también las entrañas de quienes contemplan el destrozo en su entorno y en las propias entrañas, arañadas por un gato garduño lorquiano que deja en cada surco la semilla de que en adelante solo queda el dolor y la resignación, que no es paciencia.

En esta soledad de los solos aparecen otros que también huyen de la quema. Son los que esquivan compromisos graves con previsión y sagacidad, los que desde sus despachos de alta responsabilidad no tienen ninguna ni antes ni después de la lengua de fuego, los que antes y después lo hicieron todo bien, no como otros, y ahora prometen y prometen con palabras grandilocuentes: nadie quedará atrás, habrá todas las ayudas que se precisen y para todos, lo devastado será regenerado y reconstruido y se reflexionará para que nunca más se produzca el desastre. Pero sus palabras suenan hoy a eco de sí mismas, de sí mismos, pues, aunque las paredes de sus despachos les aíslen del paso del tiempo, estos huidores de la son los mismos que dijeron esas palabras hace tres años sobre las ascuas de la sierra de la quema Culebra. Así que no parece que todo lo hayan hecho tan bien como para que ahora saquen pecho de su gestión y ni siquiera sirvan de vano consuelo para quienes se sienten solos ante el peligro.

Pese a todo y todos, pese a la sequedad de los campos y del alma, habrá, como en el poema de Miguel Hernández, renacer: "Porque soy como el árbol talado, que retoño:/porque aún tengo la vida".

