¿Qué hizo la Junta de Castilla y León contra los incendios desde 2014?

En esas fechas yo era Diputado Provincial en la Diputación de Zamora por Izquierda Unida, y tuve que aprender cosas que no sabía y que como tal vez usted tampoco, se las cuento.

Clases de bomberos: Simplificando mucho diríamos que hay 2, los que atienden a los núcleos urbanos aunque estén en el campo, y los que protegen de los incendios en montes y bosques.

Estos últimos dependen de cada autonomía y se les conoce como "bomberos forestales"; mientras que los primeros dependen de los ayuntamientos o de las diputaciones. Los de las Diputaciones son los llamados "parques comarcales" y están mantenidos por ellas que como saben son instituciones que ayudan a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Dejado claro lo anterior deben saber que hace 11 años los "trabajadores forestales" (ya verán la razón de las comillas) se unieron en un solo ente (una solo asociación) ante el abandono al que les tenían sometidos desde la Junta de Castilla y León (entonces, como ahora PP). Y elaboraron el siguiente manifiesto:

1.- Un trabajo estable y digno: Trabajo para todo el año con carácter indefinido, con subrogación de puesto de trabajo en el caso de trabajadores de empresas privadas.

2.- Reconocimiento de la antigüedad con carácter retroactivo para todos los supuestos.

3.- Recuperación de todos los complementos salariales perdidos y aplicación de las subidas salariales que establece el Convenio Colectivo de Actividades Forestales de Castilla y León. Todo ello actualizado al presente año.

4.- Formación continua, de calidad, oficial y reconocida, para todo el operativo.

5.- Mejoras en la prevención y salud laboral para todo el operativo y especialmente para los retenes de tierra que actualmente no disponen de lugares apropiados para cambiarse y comer, así como de todos aquellos operativos que realicen trabajos en el monte. Así también disposición de equipos de protección individual de calidad, personales e intransferibles así como adaptados a las diferentes condiciones climáticas y estacionales.

6-Reconocimiento de la categoría de Bombero Forestal

7-Bases con instalaciones adecuadas para todo el operativo.

Porque creemos en la premisa de que para exigir, primero hay que cumplir, por ello creemos que estas reivindicaciones son justas, dado que todo el operativo ha cumplido, cumple y cumplirá siempre con su deber y ha cumplido cumple y cumplirá siempre por encima incluso de su deber.

También debemos como asociación hacer las siguientes consideraciones al respecto de las anteriores reivindicaciones:

Cualquier no subrogación del puesto de trabajo será considerada como despido por la asociación y se iniciarán los trámites legales para lograrlo".

Y aquí acababa lo fundamental de sus reivindicaciones.

Pues bien, basta con saber si se han atendido tales peticiones para saber quién es culpable por negligencia de los pavorosos incendios de éste agosto del 2025 en nuestra autonomía.

Desde el 2014 hasta ahora el cambio climático cambió la naturaleza con grandes diluvios que multiplicaron la vegetación y con enormes subidas de temperatura que trasmutaron ese verde en hojarasca seca casi de golpe.

Por eso si siempre fue necesario, ahora aún más: i) Que los trabajadores contra incendios forestales tengan la categoría de "bomberos forestales". ii) Que pasen a ser empleados públicos con contratos indefinidos como cualquier funcionario. iii) Que en los meses que los señoritos de los despachos no consideran peligrosos, se mantengan el suelo, las pistas, la maleza, etc en buen estado. iv) Que sean más. v) Y que no dependan de ninguna empresa privada.

