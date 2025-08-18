Hemos perdido el relato, por favor, no nos quiten la dignidad

Luchar contra los incendios forestales en Castilla y León es también, luchar contra un relato que busca ocultar el verdadero sacrificio de todo el operativo autonómico de lucha contra incendios forestales, la Junta en una huida hacia adelante abandona cualquier atisbo de responsabilidad informativa y descarga sobre los medios estatales la imagen que se traslada a la sociedad de la lucha contra esta tragedia que nos está devorando el paisaje, la riqueza forestal, poblaciones enteras y lo que es más importante, la integridad de personas que dieron su vida o están malheridas por defender poblaciones del voraz avance de las llamas, desde aquí quiero manifestar mi respeto, admiración y deseos de pronta recuperación.

Hay imágenes que resumen lo que les quiero decir: la noche del domingo 10 al lunes 11 se montó el puesto de mando avanzado entre las localidades de Molezuelas de la Carballeda y Cubo de Benavente, allí en el arcén de la carretera mis compañeros montaron todo lo necesario para planear la estrategia y dirigir la extinción del incendio, sobre una mesa de camping, al sereno, con planos y una tablet a la que le dábamos wifi con nuestros teléfonos particulares; al lado, la flamante oficina móvil de la Guardia Civil, arrancada, con el aire acondicionado funcionando, y su dotación de guardias dando cuenta del agua y los bocadillos que se tenían preparados para los combatientes del incendio. Enfrente una pequeña unidad de la UME en un URO Vantac, atestado de equipajes particulares, con un teniente al mando que enseñaba las imágenes térmicas que había captado su dron y que por falta de red móvil tenía que enseñarlas con su teléfono particular.

Es tal la pobreza de medios técnicos y materiales para la lucha contra incendios forestales, que la Junta de Castilla y León directamente lo oculta y al ciudadano sólo le llegan imágenes de la UME, de las Brif y de la Guardia Civil. Se está maltratando informativamente, por utilizar un calificativo suave, al operativo que forman las cuadrillas de extinción de incendios, las cuadrillas helitransportadas, las máquinas buldozer, a los componentes de las autobombas que junto a los Agentes Medioambientales y los Técnicos llevan sobre sus hombros la carga de la extinción de incendios forestales.

Detrás de esta invisibilidad no hay otra estrategia que trasladar la responsabilidad al Estado de las competencias que tiene que ejercer en exclusiva la Junta de Castilla y León, para que no se afronte de verdad los problemas de nuestros pueblos, no se afronte una verdadera profesionalización del operativo contraincendios forestales, no se dote de los medios técnicos y tecnológicos a los Agentes Medioambientales para dar un mejor servicio al ciudadano, no se afronte en definitiva el nuevo escenario de los incendios forestales que se nos avecina y que para abordarlo será necesaria la implicación de los habitantes del medio rural, la responsabilidad de los ayuntamientos, los medios de las Diputaciones y de la Junta de Castilla y León, y la lealtad del Estado, porque no se puede vender imagen a costa de la miseria de otros. n

