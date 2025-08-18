Se deduce de inmediato que el apelativo está dirigido al ministro hostil, a Oscar Puente, activo usuario de las redes en las que trabaja más que en su despacho ministerial. Ni una foto de despacho. Suficientes jugando al golf que le apasiona o dando caña a los de siempre, a los del Partido Popular. De Feijóo a sus barones autonómicos, pasando por los alcaldes populares.

Al ministro hostil le pierden las formas, es muy primitivo, muy primate. Si la zoóloga y primatóloga, Dian Fossey levantara la cabeza, no me cabe duda que investigaría al ministro hostil como una especie similar a la de los gorilas de las montañas Virunga de Ruanda que estudió durante toda su vida.

Me joroba y mucho que con tal de darle caña a los del PP, Puente frivolice con los incendios de Castilla y León, dedicándose a descalificar al presidente Mañueco e incluso al presidente andaluz, preguntando una y mil veces que donde están mientras sus comunidades se queman.

¿Dónde está Sánchez que ni siquiera se ha condolido oficialmente? Sánchez continua recomponiendo su desmejorado aspecto en el palacete lanzaroteño de La Mareta que tanto le gusta, mientras los presidentes autonómicos afectados han abandonado sus vacaciones para ponerse al frente de lo que, desgraciadamente, se ha convertido en una tragedia.

Pedro Sánchez sólo ha salido de palacio para coger el "Falcon" y asistir a una reunión de la Unión Europea sobre el futuro de Ucrania. No tiene dignidad alguna, porque se trata de una reunión de tercera, ya que no ha sido invitado a la reunión importante, la mantenida por las principales potencias del continente europeo, incluido el Reino Unido, con el presidente norteamericano Donald Trump. Lo sustancial para Sánchez es que el fotógrafo le capte cerca de alguno de ellos o de todos para, una vez en España, vanagloriarse delante de los suyos. Ni una palabra para los afectados por los fuegos. Ni un gesto. Para eso ya tiene al "bocachancla" de su ministro más hostil.

Puente ubica en sus lugares de vacaciones a todos los barones populares menos al que disfruta del palacio real de La Mareta. A Sánchez no hay que molestarle. Ha cerrado por vacaciones y lo que suceda en Castilla y León, en Galicia o en La Mancha, por lo que se ve, le trae al pairo. n

Suscríbete para seguir leyendo