El monte que se nos quema (Parte I)

Una vecina de Castromil, afligida por el incendio que afectaba a su pueblo el pasado jueves. / Araceli Saavedra

El monte que se nos quema no es de unos cuantos burócratas sentados en un despacho, empeñados en regular tanto las actividades tradicionales vinculadas a él que, de facto, suponen su prohibición o limitaciones tales que equivalen a una expropiación. Tampoco es de unos cuantos doctores en materias medioambientales teorizando sobre la naturaleza y los ecosistemas para editar publicaciones, participar en congresos o acceder a cátedras o puestos administrativos, mientras susurran al oído de los políticos que lo que ha preservado el medio natural durante milenios estaba mal hecho y ellos son más listos que el saber acumulado durante generaciones y generaciones por quienes se han quedado en su entorno. El monte, ni siquiera, es del conjunto de los ciudadanos.

De todos es el disfrute y la tranquilidad de saber que gracias a los montes de las zonas empobrecidas y despobladas, sobre todo del interior, se equilibra en la balanza ambiental el peso del desarrollo industrial de otras zonas de España, el demográfico de las grandes ciudades y la generación de riqueza de nuestra primera industria nacional, el turismo. Pero no el derecho a decidir sobre su uso, disfrute y aprovechamiento directo y prioritario.

El monte es en primer lugar de quienes durante siglos y siglos lo han sentido suyo, convivido con él, cortado su leña, cazado y pescado, alimentado el ganado en sus pastos, recogido sus frutos como las setas o las piñas o producido otros como la miel, favoreciendo con ello la preservación, concepto concreto y fácilmente entendible, bastante superior al abstracto de sostenibilidad que tanto gusta a algunos porque nadie sabe qué narices significa exactamente.

El día en que volvamos a entender esto como base -en definitiva, a aplicar el sentido común antes que protocolos hiperburocratizados-, haremos las cosas mejor. Porque es evidente que no se están haciendo bien, cuando en toda España hay menos incendios que antes pero de consecuencias mucho más graves, pese a contar con más y mejores medios de extinción aunque sigan siendo, a la vista está, insuficientes. n