Opinión | El espejo de tinta
El monte que se nos quema (Parte I)
OPINIÓN | El monte es en primer lugar de quienes durante siglos y siglos lo han sentido suyo, convivido con él, cortado su leña, recogido sus frutos
El monte que se nos quema no es de unos cuantos burócratas sentados en un despacho, empeñados en regular tanto las actividades tradicionales vinculadas a él que, de facto, suponen su prohibición o limitaciones tales que equivalen a una expropiación. Tampoco es de unos cuantos doctores en materias medioambientales teorizando sobre la naturaleza y los ecosistemas para editar publicaciones, participar en congresos o acceder a cátedras o puestos administrativos, mientras susurran al oído de los políticos que lo que ha preservado el medio natural durante milenios estaba mal hecho y ellos son más listos que el saber acumulado durante generaciones y generaciones por quienes se han quedado en su entorno. El monte, ni siquiera, es del conjunto de los ciudadanos.
De todos es el disfrute y la tranquilidad de saber que gracias a los montes de las zonas empobrecidas y despobladas, sobre todo del interior, se equilibra en la balanza ambiental el peso del desarrollo industrial de otras zonas de España, el demográfico de las grandes ciudades y la generación de riqueza de nuestra primera industria nacional, el turismo. Pero no el derecho a decidir sobre su uso, disfrute y aprovechamiento directo y prioritario.
El monte es en primer lugar de quienes durante siglos y siglos lo han sentido suyo, convivido con él, cortado su leña, cazado y pescado, alimentado el ganado en sus pastos, recogido sus frutos como las setas o las piñas o producido otros como la miel, favoreciendo con ello la preservación, concepto concreto y fácilmente entendible, bastante superior al abstracto de sostenibilidad que tanto gusta a algunos porque nadie sabe qué narices significa exactamente.
El día en que volvamos a entender esto como base -en definitiva, a aplicar el sentido común antes que protocolos hiperburocratizados-, haremos las cosas mejor. Porque es evidente que no se están haciendo bien, cuando en toda España hay menos incendios que antes pero de consecuencias mucho más graves, pese a contar con más y mejores medios de extinción aunque sigan siendo, a la vista está, insuficientes. n
