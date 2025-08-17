Opinión | La palabra
El fuego vivificador
La palabra: "¡Qué angustia sufro! " (Lc 10, 41).
"Creéis que he venido a traer paz al mundo? Pues no. He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo!", dice Jesús en el evangelio de hoy. ¿Quién de nosotros, los creyentes, no ha experimentado, cuanto más se acerca a Dios, que la paz que buscamos en él se mezcla con un temor difuso? No se trata de miedo al castigo por ser unos pecadores, porque cuanto más nos acercamos a él más lejos estamos de esas ideas primarias de un Dios iracundo y arbitrario. No, se trata de la conciencia de que Dios para habitarnos, para llenarnos de su paz, tiene que destruir todo lo que en nosotros no coincide con su amor, todo lo que son apaños para buscarnos la vida, aunque sea como las langostas, dejando a nuestro alrededor un erial.
Por eso, la mayor parte de nosotros, los creyentes, vive en ese lugar intermedio donde reina la mediocridad. Y, por eso, cuanto más se acerca Dios a nuestras vidas más sentimos que todo se descompone. Esto sucede cuando se nos predica un amor como el suyo, cuando se nos predica el evangelio en su forma verdadera y no es su versión adaptada de antemano a nuestra vida y a los apaños de nuestra sociedad. Nos pasa como a aquel poseso que, en el interior de una sinagoga, gritaba a Jesús diciendo: "¡Déjanos en paz! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros?" (Lc 4,34).
Para llegar a la paz que Dios nos ofrece, personal y comunitariamente, hemos de pasar por un fuego terrible, porque su amor no es una simple caricia que dice "no pasa nada", sino un fuego purificador que pondrá en tensión agónica nuestras inercias autistas y egocéntricas, que nos pondrá en conflicto con una cultura que nos maneja dándonos pan y circo, en conflicto con las mentiras que nos dicen —o nos decimos— para que todo siga igual sin que nuestro corazón alcance lo que anhela verdaderamente.
Además, en el evangelio somos advertidos contra los más cercanos, porque demasiadas veces nos consolamos engañándonos, sin decirnos la verdad. Creemos que lo hacemos por amor, pero se trata de un amor demasiado pobre y falto de horizontes, que solo busca que nos adaptemos a las cosas, y que nos hace vivir anestesiados.
El mismo Jesús sintió la tensión: "¡Que angustia sufro hasta que se cumpla!", dice. Y esto nos consuela, porque así puede acompañarnos desde dentro mientras vamos muriendo con él a la falsa vida del mundo y vamos resucitando, ya aquí y ahora, a la nueva vida, a la vida de la paz y del amor.
