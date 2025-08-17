Arde la vida

Vecinos de Castromil que se negaron a desalojar su pueblo para defenderlo del fuego. / Araceli Saavedra

En Abejera, en Molezuela de la Carballeda, en Ayoó de Vidriales, en Porto no solo están ardiendo (o han ardido ya) bosques, paisajes, casas, edificios, sino que ha ardido la vida. El fuego ha destrozado muchos, cuantiosos, bienes materiales, pero también ha acabado con esas fuerzas inmateriales que alientan nuestra existencia y que nos permiten decir, decirnos, que continuamos vivos. Y esas fuerzas se llaman recuerdos, memoria, apego a la tierra, vivencias íntimas que se almacenan dentro… Son tantas y tantas las sensaciones que parece imposible que puedan desaparecer en cuestión de segundos, que algo ajeno a nosotros nos las arrebate de un tirón anímico, que nos hiera tan profundamente que acabe con años y años de nosotros mismos.

Sin embargo, los incendios sí lo han hecho. A traición, con alevosía, con un silencio asesino que se está llevando por delante la existencia de mucha gente, su alma. Esta es otra triste, penosa, faceta de lo que está sucediendo estos días en media España, sobre todo en Castilla y León y Galicia y muy especialmente en Zamora, León y Orense. Se hacen cálculos de hectáreas quemadas, de viviendas, de plantaciones, de cultivos, o sea lo palpable, pero quizás todavía no hayamos sabido evaluar el impacto espiritual de esa muerte horrible de los recuerdos, de la vida.

Cuando mucha gente se negaba a abandonar sus pueblos pese al peligro de las llamas y a las advertencias de las autoridades, no lo hacían solo por salvar muebles, objetos o animales; lo hacían para salvar su memoria, lo que han sido, lo que aun quieren seguir siendo. Veo imágenes de personas mayores llorando ante las ruinas de lo que fue su domicilio. En ese llanto está contenido su ayer. Hay dolor, mucho dolor, por el hoy; y hay mucho miedo y demasiadas incógnitas sobre el mañana, pero, en esas lágrimas, está también el luto inesperado por la muerte de unos recuerdos que ya son humo, cenizas.

Todo esto, y mucho más, tendrían que tenerlo en cuenta nuestras ilustrísimas autoridades cuando aborden (¿cómo, con qué criterios?) la reconstrucción de lo arrasado. Creo que no bastará con poner dinero y medios (¿tantos, festivales de música incluidos, como tras el desastre de la Sierra de la Culebra de hace tres años?), sino tener en cuenta otros factores; entre ellos, la desatención perpetua, el desdén despreciativo hacia el mundo rural, en el que ya no se puede hacer nada, ni siquiera lo más tradicional e inocuo, sin normas rígidas, prohibiciones absurdas, papeleo interminable, burocracia asfixiante… Se quejaba un paisano: “Si en invierno nos hubieran dejado limpiar los alrededores del pueblo y quemar las malezas, pero todo eran pegas, permisos”. Añado yo: y a veces todo depende de alguien que no tiene ni p… idea de cómo es un pueblo ni de las necesidades de sus escasos habitantes. Los del despacho con corbata despachan a los sin despacho y sin corbata. La modernidad, oiga.

Y también aquí, en esta tierra nuestra, es muy moderno privatizar. Alguien gana, claro, pero no los ciudadanos. ¿Cuántos servicios en el asunto de los incendios ha privatizado la Junta de Castilla y León?, ¿cuáles son las empresas favorecidas?, ¿cómo y quién coordina la acción de los servicios privatizados cuando el fuego aprieta? Los graves acontecimientos actuales nos están revelando muchas cosas que sería muy conveniente aclarar, y especialmente, corregir. Por ejemplo: ¿por qué desde el 2009 al 2022 la Junta he reducido un 86% el dinero destinado a prevención?, ¿por qué bomberos y agentes forestales denuncian constantemente, y nadie lo arregla, bajos sueldos, largas jornadas de trabajo y descoordinación en la gestión del operativo?. No son cuestiones menores, no. Lo estamos viendo estos días.

A mi juicio, es más importante esto que saber quién regresó antes o después de sus vacaciones y quién tiene la costumbre de comer todos los días…aunque sea en Gijón.