Apuntes de verano

El papa en el acto central del Jubileo de la Juventud, en Roma. / FABIO FRUSTACI | EFE

Imagino al lector de esta columna (al menos en la mayoría de los casos) en medio de un periodo de descanso en el que se le suelen dar vueltas a la cabeza, demasiadas y pocas al corazón, insuficientes para que juntando todo veamos un poco ¿cómo es la vida que estamos viviendo?, ¿cuánto de plena es?, ¿cuánto nos llenan nuestras acciones más cotidianas? Simplificándolo todo podríamos hablar de que agosto suele ser un mes en el que hacemos balances y también hacemos propósitos. En muchos casos porque nuestra actividad va pareja a la del curso escolar y —el nuevo— pues está a dos semanas de empezar.

Agosto, el verano en general, también suele ser un tiempo en el que, precisamente por cambiar la rutina, hay muchos que encuentran más espacios para la oración; para dedicárselos a Dios, a la Iglesia y a su vida de fe. El verano no obstante está más plagado de grandes fiestas y santos de primer orden que otras épocas del año. La solemnidad de la Asunción de la Virgen que celebramos el viernes, y que llena de celebraciones patronales nuestra provincia, es muestra de ello. Por lo que sea, si el lector de la columna le dedica más tiempo a Dios en verano, pues bienvenido sea.

El verano nos deja también grandes momentos, de intensidad informativa, social y también de fe, que suelen tener incidencia en nuestro devenir más inmediato. En el marco del Jubileo de la Esperanza que celebramos en este 2025, tuvo lugar a primeros de mes el jubileo de los jóvenes, el más multitudinario de todos. Evento que congregó en Roma a más de un millón de jóvenes llegados en peregrinación de todos los rincones. Uno de esos momentos que a los que los vivieron in situ no se les olvidará nunca.

Evento que, para los tertulianos que todo lo saben, era como el pistoletazo de salida del papa León. No, no solo hay que empezar a juzgar un papado por lo que dice en un evento de esta magnitud. Evento en el que en la homilía de la misa de clausura León sí que encadenó su mensaje a los jóvenes con el que les había dado el papa Francisco en la JMJ de Lisboa. Llamándolos al inconformismo, a aspirar a los mejores carismas y a hacer de la sed virtud sinónimo de que se está vivo y no enfermo. Y les deseaba "buen camino" para llegar a la santidad como cierre en clara alusión a que la vida no es fácil ni mucho menos.

Los allí presentes ya han compartido entre nosotros ese testimonio de lo vivido, testimonio que denota bendición, santidad y orgullo por haber participado en este tipo de experiencias que luego resultan determinantes en la vivencia de la fe. Una amplia representación diocesana estuvo allí y mi deseo para todos no es otro que sepan poner negro sobre blanco para que, en el regreso a la rutina, pongan en su vida práctica, lo compartido, vivido y aprendido.