Zamora, la incendiada

Tercer día incendio puercas de aliste / José Luis Fernández / LZA

Zamora, ay, mi Zamora, / Zamora de doña Urraca, / la que llora entre los pinos / los gritos de cada lágrima.

Siempre Zamora, Zamora, / la de los rezos sin lanza.

Nacimos olor a campos, / nuestra historia es la labranza / el silencio del majuelo / y el dolor de cada hogaza.

El Duero pasa de largo/ y nuestra pobreza calla.

Así nos azota el viento. / Así nos azota el alma. / Así los lobos del monte / despellejan nuestras almas.

Así el fuego nos derrite / y el corrupto nos engaña.

Pero somos zamoranos, / la sangre de doña Urraca, / de paz que exige justicia / desde una tierra olvidada.

José González Torices (Quintanilla del Olmo)

