Opinión | CARTAS
Zamora, la incendiada
Zamora, ay, mi Zamora, / Zamora de doña Urraca, / la que llora entre los pinos / los gritos de cada lágrima.
Siempre Zamora, Zamora, / la de los rezos sin lanza.
Nacimos olor a campos, / nuestra historia es la labranza / el silencio del majuelo / y el dolor de cada hogaza.
El Duero pasa de largo/ y nuestra pobreza calla.
Así nos azota el viento. / Así nos azota el alma. / Así los lobos del monte / despellejan nuestras almas.
Así el fuego nos derrite / y el corrupto nos engaña.
Pero somos zamoranos, / la sangre de doña Urraca, / de paz que exige justicia / desde una tierra olvidada.
José González Torices (Quintanilla del Olmo)
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
- Los dos incendios van camino de batir el triste récord de la Sierra de la Culebra
- Aparece un cadáver flotando en el agua en el río Tera en Puebla de Sanabria
- Un detenido como presunto autor del grave incendio de Puercas en Zamora
- El incendio de Puercas, provocado por el efecto lupa en un depósito irregular de residuos
- Oleada de condolencias a Fabiola y los hijos de Bertín tras su dolorosa pérdida
- Ascienden a 368 los vecinos desalojados en cinco pueblos en la Alta Sanabria