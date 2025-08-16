El verano que huele a ceniza

Estos días, en Zamora, el cielo ha dejado de ser azul y se ha convertido en un velo gris que huele a ceniza. El humo no solo se ve, también se mete en la garganta, en la ropa y en la memoria. El fuego corre por los montes como si tuviera prisa, saltando caminos y ríos, empujado por un viento que no refresca, sino que azuza. Los que saben lo confirman. Cuando el calor aprieta, el aire está seco y las rachas superan los treinta kilómetros por hora, las llamas encuentran autopistas invisibles por las que avanzar. Todos lo comprobamos al ver cómo un valle entero se tiñe de rojo en cuestión de minutos.

En Molezuelas, en Puercas y en la Alta Sanabria, el paisaje que conocíamos está cambiando a golpe de llama. Donde ayer había un pinar sombrío, hoy queda un suelo negro y humeante. La física explica parte de este desastre. Un incendio forestal no es solo madera ardiendo, es una reacción en cadena. El calor descompone la celulosa y las resinas de las plantas, liberando gases inflamables que, en contacto con el oxígeno, se encienden y liberan más calor. Ese calor a su vez descompone más vegetación, como si el monte tuviera un motor que se alimenta a sí mismo.

El viento no se limita a empujar las llamas. Las inclina hacia el suelo y aumenta la radiación de calor hacia lo que está por delante. Así, los árboles pueden prender sin que la llama los toque, únicamente por la temperatura que les alcanza. Es el mismo principio por el que puedes sentir el calor de una hoguera estando a varios metros, pero multiplicado por la escala de un bosque entero. En las llamas más intensas incluso se generan corrientes de aire propias. El aire caliente sube tan rápido que aspira oxígeno desde abajo, creando un pulmón que respira y aviva el incendio.

La física puede explicarnos todo esto, aunque no sabe nada del silencio extraño que queda cuando un monte se apaga. Tampoco entiende el nudo en el estómago al pensar que ese robledal tardará décadas en volver a ser lo que era. No comprende lo que siente un pastor al ver pastos arrasados o un niño que ya no encontrará setas en su rincón favorito. En vídeos virales en distintas redes he visto a vecinos con lágrimas en los ojos, no solo por el humo, sino por la rabia y la impotencia. También he visto a brigadistas que no duermen, a pilotos de hidroavión que parecen bordar el cielo con agua y a voluntarios que llevan bocadillos y café a quien lleva horas sin parar. Esa parte no aparece en las fórmulas, aunque es igual de poderosa. La capacidad de esta tierra para cuidarse cuando duele es una fuerza que no se puede calcular.

El fuego se apagará. El monte tardará en curarse, sí, pero lo hará. Y mientras tanto, no debemos olvidar que, de la misma manera que el viento puede avivar las llamas, nuestras manos y nuestra gente pueden avivar la esperanza.

Suscríbete para seguir leyendo