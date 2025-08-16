Váyase, señor Quiñones

Cuando era niña, las cunetas andaluzas estaban pobladas con brigadas de parados que desbrozaban la maleza a golpe de azadón. Se ganaban el jornal con el sudor de su frente. Mientras, seguían esperando un trabajo mejor, acorde a sus méritos, aptitudes y preferencias.

De adulta, veintiséis años ya por los chamuscados Campos de Castilla. Y León. Atrás, muy atrás quedaron los parados desbrozadores y los imponentes carteles del ICONA, Instituto público de Conservación de la Naturaleza. Las mastodónticas torretas, los guardas forestales protegiendo los bosques y manteniendo limpios los cortafuegos.

Era fascinante viajar en el Ruta de la Plata y observar como los bosques se detenían, con la distancia suficiente para que los troncos en caso de ser derrumbados por el fuego se apagaran cayendo sobre terreno yermo, y continuaban después.

Ahora hemos sustituido los necesarios cortafuegos por trialeras para el turismo de deportes. Todo por el turismo y para el turismo. Leo en prensa que tan sólo el cincuenta por ciento de la población activa, y apta, en España está trabajando. En Francia, la cifra sube hasta el setenta y cinco por ciento. Y me pregunto por qué ese otro cincuenta por ciento que no se gana el jornal con el sudor de su frente no se encuentra desbrozando cunetas ni limpiando de maleza el monte.

Me lo pregunto, porque ya no hay nadie haciendo ese necesario trabajo. Ni parados, ni brigadistas subcontratados por Florentino Pérez ni bomberos forestales, ni la escasa gente que sobrevive en los pueblos. Y de semejantes polvos, estos lodos.

En Zamora no necesitamos ya una base militar en Monte la Reina que maquille la falta de población. Lo que necesitamos es una base de bomberos forestales. Con su reconocida categoría profesional y con su sueldo adecuado de servidores públicos. Una base en la que el personal entrene, estudie como enfrentarse al fuego y ayude en las labores de limpieza de los montes durante todo el año.

Sigo leyendo. Y me entero de que el otrora ministro filósofo del COVID, y actual molt honorable señor president, Salvador Illa, se ha quejado de que hay demasiados bosques y de que éstos son un polvorín. Todo vale con tal de justificar la irracional ampliación del aeropuerto del Prat en terreno protegido. Según Illa, para prevenir los futuros incendios de los bosques españoles, lo mejor es talarlos y sustituirlos por cemento.

En esta España mía esta España nuestra hasta la filosofía da pena.

Menos mal que leo a Pedro Prieto, ingeniero técnico y divulgador científico, y sus sensatas y convincentes reflexiones de que no necesitamos ni más aviones ni más helicópteros de guerra. Lo que necesitamos es destinar el 2 por ciento del PIB a comprar más hidroaviones para combatir al verdadero enemigo del país: el fuego. O el 5 por ciento del PIB a comprar más hidroaviones y a pagar convenientemente a brigadas y más brigadas de bomberos forestales. ¿Cuántas posibilidades reales hay de que Putin nos ataque? ¿Y cuántas de que antes de que acabe agosto vuelva a arder la provincia esta vez por Sanabria o por Toro? Pues eso.

Aunque mejor no dar ideas a los sociópatas incendiarios y pirómanos...

Pero la culpa no es sólo de estos psicópatas que caminan libres quemando bosques, parajes irrepetibles, casas y naves ganaderas, acabando con la fauna salvaje y llevándose por delante las vidas de inocentes. La culpa también es de unas administraciones del Estado, local, regional y nacional, ineficaces e inoperantes.

Un Estado que se mantiene a pesar de la clase política.

Un Estado que funciona gracias a que las clases trabajadoras siguen levantándose impenitentemente cada nueva mañana para desarrollar sus labores. Pero un Estado que hace aguas ante cualquier situación de crisis, llámese pandemia, volcán, riada, nevada, sequía, terremoto, DANA o incendios forestales. Y el problema que se nos viene es enorme. Porque con el caos climático creciente las situaciones de crisis ya no son la excepcionalidad, sino la norma.

El mismo Estado incompetente que de manera irresponsable cerró el ICONA. El mismo que dejó de financiar la campaña divulgativa Todos contra el Fuego. El mismo que pretende combatir las nuevas oleadas de incendios de cada verano sin bomberos forestales profesionalizados. Con brigadas de apagafuegos privatizados y proletarizados, ayudados de la UME. Con unas políticas de cachondeo. Y con unos políticos de cachondeo.

Como el presi Mañueco de gira por los platós de todas las televisiones.

A lo ministro Goebbels de propaganda nazi. Repitiendo cien veces su mentira para conseguir transformarla en verdad. Las matemáticas no mienten. La superficie quemada en lo que va de año evidencia que Castilla y León tiene un dispositivo de prevención de incendios inadecuado para tanta superficie arbórea y de matorral.

Un presi Mañueco únicamente preocupado porque el nuevo desastre no le reste votos en las próximas elecciones regionales. De ahí lo de hacer un llamamiento para que los castellanoleoneses no se dejen engañar por las, por ahora, más de 40.000 hectáreas carbonizadas en el pavoroso incendio entre Zamora y León, que incluye pueblos enteros pasto de las llamas y más víctimas mortales.

Un presi Mañueco que en esta ocasión tampoco va a dejar caer al consejero Quiñones de medioambiente. No es tan difícil, presi Mañueco. Parafraseando a Aznar: "Váyase, señor Quiñones. No le queda otra salida honorable. Porque usted es el principal y primer responsable de la situación catastrófica. Porque usted es el principal y primer responsable de los terribles incendios". n

