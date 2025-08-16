Medidas higiénicas

Eliminar la suciedad, las manchas, el polvo, los gérmenes de las superficies y de los objetos se llama simple y llanamente: limpieza. La susodicha brilla por su ausencia en multitud de establecimientos, fundamentalmente en bares, restaurantes y supermercados. No se puede generalizar pero es verdad que, en materia de limpieza, se ha bajado la guardia y se observan detalles que Sanidad, la nuestra, la de Zamora, no debería pasar por alto. Si no hay más intoxicaciones y más problemas sanitarios en Zamora a causa de la falta de limpieza es por la intercesión de San Martìn de Porres, Fray Escoba.

Después de la terrible pandemia que sufrimos no hemos aprendido nada en matera de higiene. Hay bares donde la limpieza no existe. Y no hablo del suelo o de las mesas. Hablo de no lavar, o no hacerlo correctamente, las vajillas utilizadas, que pasan de un cliente a otro sin haber tocado el jabón y el agua. Ni que decir tiene la apariencia de los paños de cocina con los que quitan los restos, auténticos "trapos" renegridos, sucios a más no poder y que producen más asco que otra cosa con sólo verlos.

Qué decir de ciertas charcuterías, sobre todo de supermercado, donde el carnicero, con los guantes que han tocado el pollo, el cerdo fresco y la carne de ternera, corta y envasa embutidos y fiambres, ocupando el lugar que dejó su compañera que salió al baño, a tomar un café a fumar un pitillo o a lo que le diera la gana porque era su hora. ¿Dónde están los responsables de Sanidad en esos momentos?

Si es verdad que existe una normativa de seguridad alimentaria, aplíquese con rigor. Nos va la salud en ciertas prácticas. Ya sé que lo que ofrecen está todo riquísimo, que lo comemos con gusto, pero a muchos se les han quitado las ganas tras observar comportamientos como los que aludo. Detrás de la barra tiene que haber una limpieza absoluta. Sobre todo en verano cuando las bacterias están a la que salta y el calor reinante desvirtúa no sólo los alimentos.

Cabe confiar que Sanidad o a quien corresponda tome buena nota y las vajillas brillen de limpias, los paños reluzcan y en el súper pongan más cuidado con ciertos malos hábitos, impidiendo la propagación de enfermedades y alérgenos y creando un entorno más seguro.

Suscríbete para seguir leyendo